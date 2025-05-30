中評現場：兩岸媒體人峰會在京舉行

第六屆兩岸媒體人峰會29日在北京舉行（中評社 海涵攝） 中評社北京5月30日電（記者 海涵）以“十年同心·共繪未來”為主題的第六屆兩岸媒體人峰會29日在北京舉行，兩岸近150名媒體負責人、傳媒學者、新聞界代表等參加。



在當天上午峰會主論壇上，新華社社長傅華致辭表示，媒體交流是傳播兩岸信息、增進兩岸同胞相互瞭解、促進情感交流的重要橋梁。讓我們堅持交流合作，共促民心相通；堅定文化自信，共續中華文脈；擔負民族大義，共享復興榮光。希望我們秉持媒體人的道義堅守，錨定歷史正道，共敘家國情懷，為推動兩岸關係和平發展、共創美好未來作出新的更大貢獻。



中共中央台辦、國務院台辦副主任吳璽表示，要交流、要合作是兩岸媒體人的共同願望。兩岸媒體要堅守民族大義，為推動兩岸關係重回正軌發揮更大作用；要善盡社會責任，在促進兩岸同胞心靈契合方面扮演更重要角色；要加強交流合作，攜手應對技術革新與傳播格局的變化。希望兩岸媒體深化合作，共同發展，共繪未來。



旺旺集團副董事長周錫瑋表示，五千年來，中國人從來沒有今天這樣的自信；一百二十五年來，中國終於有了能力和力量保護自己的國土、人民、國家。兩岸的中國人只要和平、團結、進步，我們中國一定強！



北京市委常委、秘書長趙磊表示，回顧兩岸關係發展的歷史進程，媒體一直發揮著不可替代的作用，在打破兩岸信息壁壘、增進同胞相互瞭解、促進很多領域交流合作方面都扮演著重要的角色。希望兩岸媒體人在涉及民族大義、大是大非問題上，不僅要有旗幟鮮明的正確立場，還要有敢於亮劍的務實行動。



東森集團總裁王令麟表示，在掌舵AI的新航道上，媒體人要以專業為船，以信任為帆，以和諧為錨，在高速運行中保持航向的正確，將華語媒體帶往更開闊、更可信、更美好的未來。



經濟日報社社長兼總編輯鄭慶東表示，面向未來，媒體人應當以高度的責任感、使命感和專業精神，展現兩岸的深厚感情和共同文化背景。同時關注兩岸青年的現實需求，為兩岸和平發展匯聚更多的青春力量。



本屆峰會由新華網、北京日報主辦，啟動了“兩岸青年媒體人孵化計劃”，並發布《兩岸媒體未來十年合作共同倡議》。