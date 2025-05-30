吳璽：媒體是推動兩岸融合發展的重要力量

中共中央台辦、國務院台辦副主任吳璽（中評社 海涵攝） 中評社北京5月30日電（記者 海涵）中共中央台辦、國務院台辦副主任吳璽29日在第六屆兩岸媒體人峰會開幕式上表示，新聞交流和媒體合作始終走在兩岸各領域交流合作的前列。三十多年來，兩岸媒體交流從無到有、從單向到雙向、從專題採訪到務實處理，一直是推動兩岸融合發展的重要力量。



吳璽說，今年是兩岸媒體人峰會舉辦十周年。十年來，兩岸媒體人借助這一重要平台，深入交流、共謀發展，推動兩岸新聞交流不斷擴大、媒體合作持續深化，就發揮輿論引領作用、促進兩岸交流交融和同胞心靈契合達成諸多共識。當前，外部環境變亂交織，台海形勢嚴峻複雜。兩岸媒體人雙向奔赴、共聚一堂，充分說明要交流、要合作是兩岸媒體人的共同願望，對於團結兩岸新聞界增強信心、攜手應對挑戰、凝聚兩岸關係和平發展的民意基礎具有重要意義。



吳璽表示，媒體是社會的先鋒，是時代的瞭望者。兩岸隔絕狀態被打破以來，一代又一代勤奮敬業的媒體人，記錄著大陸改革開放的偉大歷程和兩岸關係從緊張對峙走向發展改善的輝煌歷程。一次又一次跨越山海的採訪，持續增進兩岸社會相互理解和瞭解；一篇又一篇生動真實的報導，講述著兩岸同胞常來常往走近走親的動人故事。兩岸媒體人有共同的文化、深厚的情誼，對民族有著共同的責任、對未來有共同的期盼，理應以中華文化為堅實理由、以台海和平為正確導向、以民族復興為價值追求、以國家統一為奮鬥目標，勇於突破障礙，打破信息繭房，以真實、真情、真感增進兩岸同胞的感情，不斷為兩岸關係和平發展、融合發展營造良好的輿論氛圍，夯實民意基礎。



就更好發揮兩岸媒體作用、加強兩岸新聞交流，吳璽談了以下幾點看法：



一是要堅守民族大義，為推動兩岸關係重回正軌發揮更大作用。當前民進黨當局和“台獨”勢力竭力歪曲歷史和法理事實，大肆宣揚分裂謬論，將“愛台灣”與“愛中國”對立切割，企圖打造“去中國化”的“文化孤島”“信息孤島”。今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是台灣光復80周年，兩岸媒體應本著對歷史負責、對民族負責的態度，堅持一個中國原則和“九二共識”，堅決反對“台獨”分裂，堅定不移推進祖國統一大業；要恪守客觀真實的媒體本質，傳播兩岸正確的資訊，為維護台海和平穩定，推動兩岸關係和平發展融合發展發出最強音、注入正能量。