周錫瑋：“統戰”就是做朋友、建立共識

台灣旺旺集團副董事長周錫瑋（中評社 海涵攝） 中評社北京5月30日電（記者 海涵）以“十年同心，共繪未來”為主題的第六屆兩岸媒體人峰會5月29日在北京開幕，台灣旺旺集團副董事長周錫瑋出席開幕式並致辭。



談及“統戰”，周錫瑋說，統戰就是做朋友、就是大家一起建立共識，建立中國人團結在一起帶領世界走向和平、民主、繁榮、安全的共識。“台灣一些人對‘統戰’做了錯誤的解讀，想要騙台灣老百姓、讓台灣老百姓誤以為‘兩岸同胞處於敵對狀態’，這是非常愚蠢的做法。”



周錫瑋表示，五千年來，中國人從來沒有今天這樣的自信；一百二十五年來，中國終於有了能力和力量保護自己的國土、人民、國家。當美國特朗普總統對全世界關稅霸凌的時候，衹有中國人站起來跟特朗普說“你錯了，請你尊重我們，我們不會接受不合理的要求”。“這就是今天的中國人，值得所有人驕傲的中國人。”



周錫瑋在發言中談到，永遠不會忘記父親小時候告訴他的話——“我們作為一個中國人，不可以有傲氣，但絕對不能沒有傲骨。”他指出，兩岸的中國人只要和平、團結、進步，我們中國一定強！



周錫瑋說，孫中山先生曾提出“和平、奮鬥、救中國”，如今我們要“和平、奮鬥、強中國。”中國不會被任何其他國家剝削，中國強大了也不會去剝削其他的國家，這是由中國人的文化底蘊決定的。

