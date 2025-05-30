國防部5月例行記者會內容全文

國防部例行記者會現場（中評社 海涵攝） 中評社北京5月30日電（記者 海涵）國防部5月29日下午舉行例行記者會，國防部新聞發言人張曉剛大校主持例行記者會並回答中外記者提問。以下是問答文字實錄：



張曉剛：大家下午好！歡迎參加國防部例行記者會。



首先，我發布一條消息。



5月29日至6月2日，中國人民解放軍國防大學代表團應邀赴新加坡參加第22屆香格里拉對話會，並參訪新加坡軍地有關機構。



記者：前不久，中拉論壇第四屆部長級會議在北京舉行，習近平主席出席開幕式並發表重要講話。請介紹中拉軍事合作有關情況。



張曉剛：習近平主席近日出席中拉論壇第四屆部長級會議並發表重要講話，系統總結中拉關係發展的成功經驗，宣布啟動團結、發展、文明、和平、民心“五大工程”，為中拉命運共同體建設指明方向。



中拉合作不懼風雨，跨越山海無問西東，有力促進了拉美和加勒比地區經濟發展和民生改善，給當地人民帶來了實實在在的好處。近年來，中國軍隊與拉美國家軍隊高層互訪、工作會晤密切，多次舉辦中拉高級防務論壇、中國—拉美和加勒比軍事醫學論壇、拉美和加勒比高級軍官研討班等，防務合作富有成效，友誼互信不斷深化。我們願同拉美國家防務部門和軍隊一道，落實好全球安全倡議，深化團組交往、專業交流、人員培訓等領域務實合作，攜手推動中拉命運共同體建設走深走實。

