國防部答中評：美售武助獨終將自食惡果

國防部新聞發言人張曉剛大校（中評社 海涵攝） 中評社北京5月30日電（記者 海涵）國防部新聞發言人張曉剛大校5月29日在例行記者會上回答中評社記者提問時表示，如何解決台灣問題是中國人自己的事，不容任何外來干涉。



中評社記者提問說，據報導，美太平洋陸軍司令近日稱，中國在印太地區日趨咄咄逼人、加劇危險局勢，5年前沒人想到中方會對台灣進行封鎖演練，但現在已成為慣例操作。美印太總部司令稱，中方正為收復台灣進行全方位演練，在太平洋其他地區也日趨活躍。請問對此有何評論？



張曉剛表示，台灣是中國的一部分。如何解決台灣問題是中國人自己的事，不容任何外來干涉。當前，台海局勢最大挑戰來自“台獨”分裂挑釁和外部勢力干擾破壞。中方捍衛國家主權和領土完整的行動完全正當必要、合理合法。我們要求美方停止在台灣問題上拱火滋事，否則只會搬起石頭砸自己的腳。



此外，中評社記者還問及，台灣防務部門負責人顧立雄日前受訪時稱，美國在亞洲的武裝力量和盟友關係，對抑制中國大陸至關重要。希望美國能加快對台軍售，以協助台灣應對來自中國大陸的軍事威脅。



張曉剛就此指出，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。我們願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景。如果“台獨”分裂勢力挑釁逼迫，甚至挑戰底線、突破紅線，我們將不得不採取斷然措施。美方“售武助獨”引火燒身，把台海推向兵凶戰危，終將自食惡果。