傳承傳統文化　兩岸專家為影偶產業發展獻策

北京海峽兩岸民間交流促進會王鋒。（中評社 劉璐璐攝） 中評社北京5月30日電（實習記者 劉璐璐）5月29日，由北京龍在天文化傳媒有限公司、台灣霹靂國際多媒體股份有限公司和湖廣會館中國京西皮影非遺園聯合承辦的“第二屆海峽兩岸中華文化峰會“之第二屆兩岸影偶文化產業發展論壇於北京湖廣會館舉行。活動由著名配音演員、京劇老師梁穎主持，邀請兩岸影偶藝術創作、文創設計開發、文旅產業經營、智能科技多媒體、短視頻網絡運營、沉浸式光影空間打造等領域內重要專家10餘人，為新時期影偶產業高質量發展建言獻策。



北京海峽兩岸民間交流促進會王鋒首先發言。他表示，目前如何傳承傳統文化，讓更多青少年去傳承文化，是一個值得討論的問題。今天的會壇邀請到各位專家共同商量對策，共同推廣影偶文化，促進影偶文化更多地傳播到全世界，是非常有意義的活動。希望各位老師積極參與到兩岸的文化交流之中，把中華傳統文化發揚光大，創作出更多更好的作品。



海峽兩岸公共事務協會理事長魏裕國在致辭中表示，有幸來到大陸給各位欣賞影偶藝術，相信在兩岸共生、共榮、共創努力下能夠實現更好的發展。他提到，在大陸有非常多的年輕人認同影偶文化，同樣影偶藝術在台灣也是非常知名。在文創發展上，兩岸不遺餘力地在推進新的創作、新的嘗試。在兩岸的共同努力下，2D與3D相互切換的皮影跟布袋表演能夠成功演出，在兩岸都非常少見。他表示，希望傳統非遺文化經由共生共創的創新形式能夠有更多的年輕人參與。



王熙在致辭中提到，在去年通州的雙益發原創園，兩岸共同創作了”神州之光“布袋戲，今天的霹靂布袋戲以”哪咤鬧海“為主題，帶來精彩的皮影戲演出。她指出，皮影戲不僅能根據不同地區、不同省份創作，同時還能根據神話故事、現代題材等各種主題創作。王熙還與北京外國語大學合作創作了多部多語種皮影戲，通過皮影戲講好中國故事，傳播中國的好聲音。



陝西宏權影藝文化傳承發展有限公司團長薛宏權在皮影布袋戲《哪咤鬧海》演出結束之後向現場觀眾介紹了陝西皮影戲。他表示，現如今的畫風在傳統基礎上進行了大的創新，包括演員的造型，也採用了激光多媒體等現代效果。該戲目獲得了 2021 年陝西省大型舞台藝術創作支持資助項目等多項榮譽。



在論壇環節，專家們深入討論了皮影戲藝術在網絡數字時代、智能時代實現新的發展的思考。論壇環節由中國民間文藝家協會皮影藝術委員會秘書長林中華主持。



