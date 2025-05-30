中評現場：2025浙台合作周紹興專場舉行

活動現場（中評社 盧哲攝） 中評社紹興5月30日電（記者 盧哲）以“紹台連心·‘芯’向未來”為主題的2025浙台合作周紹興專場暨兩岸青年人才創新創業大賽開幕式29日在浙江紹興舉行，台商台企代表、兩岸青年代表等齊聚一堂，共探兩岸產業合作、人才交流與青年創新創業，共促兩岸同胞心靈契合、互利共贏。



在開幕式上，紹興市委書記施惠芳，台灣工業總會副理事長、敏實控股董事會主席秦榮華，鼎捷數智股份有限公司董事長兼總裁葉子禎，浙江省台辦副主任陳振波分別致辭。活動期間還進行了紹興市投資環境推介，發布了海峽兩岸（紹興）數字產業合作區涉台專項人才舉措。



紹興市委書記施惠芳在致辭中表示，紹興和台灣地緣相近、人緣相親、商緣相連、文緣相通，有著深厚的歷史淵源和緊密的現實連接。近年來，紹興深入貫徹落實習近平總書記關於“兩岸同胞交流合作不能停、不能斷、不能少”的重要指示精神，持續深化紹台融合發展，取得了豐碩成果：從建設兩岸集成電路創新產業園，到獲批海峽兩岸（紹興）數字產業合作區；從舉辦兩岸棒球邀請賽，到推出兩岸文創嘉年華，越來越多台胞台青在參與兩岸交流交往中拉緊情感紐帶，越來越多台商台企在融入紹興產業生態中覓得發展良機。特別是海峽兩岸(紹興)數字產業合作區設立以來，累計簽約台資項目31個，總投資約600億元，已成為紹台經貿交流的主陣地、兩岸產業協作的主平台。



施惠芳說，在廣大台胞台商的鼎力支持下，紹興高質量發展之路越走越寬，去年全市GDP增長6.5%、居全省第2位，今年一季度又增長7.2%、躍居全省第1位。特別是先進製造業發展動能強勁，今年規上工業總產值即將邁上一萬億元大關，集成電路產業有望提前實現“千畝千億”目標。“我們相信，向上向好的發展態勢，越來越好的開放環境，必將為台胞在紹生活、台商在紹發展、台青在紹成長，帶來新的機遇、創造更廣空間”。