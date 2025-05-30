中評鏡頭：浙台合作周紹興場的Q魯迅和機械狗

略顯拘謹的Q版迅哥兒和活潑的機械狗，反差萌十分可愛（中評社 盧哲攝） 中評社紹興5月30日電（記者 盧哲）以“紹台連心·‘芯’向未來”為主題的2025浙台合作周紹興專場暨兩岸青年人才創新創業大賽開幕式29日在浙江紹興舉行，台商台企代表、兩岸青年代表等齊聚一堂，共探兩岸產業合作、人才交流與青年創新創業，共促兩岸同胞心靈契合、互利共贏。



中評社記者注意到，在開幕式會場外，主辦方擺出了獨具紹興特色的攤位和介紹展板，展示紹興傳統非遺文化的同時，也介紹了紹興近年來的發展建設及兩岸合作成果。其中，最近在網絡爆紅的“Q版魯迅”和具有浙江科技創新成果代表性的機械狗都出現在會場外，引起參會者極大關註。穿著紅色醒獅戲服的活潑機械狗，“熱情”地靈活跳躍、抬腿，與路人打招呼。而似乎有點羞澀的“i人魯迅”，則站在魯迅文創產品的攤位前，一時與機械狗遠遠互動，一時“害羞”地接待前來邀請合影的嘉賓。



近來，紹興在社交平台上被不少網友戲稱為“一座巨大的魯迅主題樂園”——魯迅故里、倉橋直街、沈園甚至是游船上都隨處可見這位萌趣可愛的Q版“迅哥兒”，成為新晉遊客打卡熱點。Q版“迅哥兒”作為紹興火起來的又一IP，吸引粉絲的同時也帶動了景區流量。當天，這位Q版“迅哥兒”也成為現場“團寵”，來自兩岸的參會人士爭相合影打卡。同時，魯迅周邊文創、黃酒奶茶、酒釀、小籠包，以及具有紹興特色的非遺文化紹興香糕、紹興合香等，都在現場設有攤位展示，吸引不少參會的台商台胞。



本次活動是2025浙江·台灣合作周的專場活動之一。據介紹，紹興與台灣一衣帶水、人緣相親，一直是台商台胞投資興業的熱土。2023年，海峽兩岸（紹興）數字產業合作區掛牌成立。截至目前，該合作區共簽約台資項目31個，總投資規模達到597.76億元，並不斷促進兩岸同胞在經貿、產業、人文和科技等各領域交流合作。

