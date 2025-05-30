京台跨海情緣　攜手共創動漫輝煌

北京市電影局局長霍志靜在“影視論壇·兩岸動漫名師對話”啟動儀式上致開幕詞（中評社 葉佳怡攝） 中評社北京5月30日電（實習記者 葉佳怡）5月29日，由北京市人民政府新聞辦公室和北京海峽兩岸民間交流促進會共同主辦的“影視論壇·兩岸動漫名師對話”節目在北京廣播電視台開展，多名來自兩岸的動漫名師齊聚北京，互相分享動漫藝術創作故事，攜手共繪動漫新章。



在啟動儀式上，北京市電影局局長霍志靜談到，本屆“兩岸動漫名師對話”是在第二屆海峽兩岸中華文化峰會的框架下，為進一步深化海峽兩岸文化交流，促進中華文化傳承發展，增進兩岸人民情感而特別策劃的活動。



霍志靜談到，“兩岸文化名師對話”活動是由北京市政府新聞辦公室和北京市人民政府台灣事務辦公室共同舉辦的品牌交流活動，迄今已成功舉辦四屆，分別以中醫藥、戲曲、文物、書畫為主題，線下活動和線上節目相結合，用文化搭建兩岸的溝通橋梁。



在共同回顧兩岸動漫的交流歷史時，霍志靜強調，近年來，從《長安三萬里》的詩意美學到《黑神話·悟空》的技術突破，國漫正以創新的姿態向世界展現中式美學和東方智慧。而今年更是中國動漫產業蓬勃發展、創造奇跡的一年。眾所周知，《哪吒之魔童鬧海》在全球的上映刷新了中國影史的票房記錄，在海外也同樣掀起了一股中國式的動漫熱潮，成為中華文化傳播的一張亮眼的名片。



在追溯京台兩地跨越海峽的情緣時，霍志靜表示，北京作為全國的政治中心、文化中心、科技創新中心和國際交往中心，匯聚了眾多的一流人才和技術的資源，是推動動漫國漫走向全球的核心的力量。