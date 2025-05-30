台胞：中華文化教會我們做人做事

台灣旺旺集團副董事長周錫瑋在“影視論壇·兩岸動漫名師對話”啟動儀式上致開幕詞（中評社 葉佳怡攝） 中評社北京5月30日電（實習記者 葉佳怡）5月29日，由北京市人民政府新聞辦公室和北京海峽兩岸民間交流促進會共同主辦的“影視論壇·兩岸動漫名師對話”節目在北京廣播電視台開展，多名來自兩岸的動漫名師齊聚北京，互相分享動漫藝術創作故事，攜手共繪動漫新章。在啟動儀式上，台灣旺旺集團副董事長周錫瑋談到，中華文化教會我們做人做事，中國人的自信來自於偉大的文化，因此，兩岸一定要好好合作。



在談到中華文化的博大精深時，周錫瑋表示，中華文化教會我們做人做事，尤其是當美國的總統發動關稅戰爭的時候，中國代表不卑不亢、有底氣、有骨氣、有原則、有尊嚴地對美國人講話，這就是中國人的文化自信，而這份自信源自於我們偉大的五千年文化，因此，兩岸一定要好好合作。



在分享自己對中國動漫的感受時，周錫瑋指出，在《黑神話·悟空》上市的時候，他剛好來到山西。他看到了山西所有的古建築、民宿，看到了山西現在的青山、綠水。在他看來，這不是一個想象出來的世界，這是真實的大陸，是中國人已經創造出來的一個世界。接著，他去看了哪吒的故鄉，聯想到哪吒在台灣叫做三太子，這表示在兩岸人民的心目中，哪吒並非一個頑童和神童而已，他是所有人尊敬的榜樣。



在致辭的最後，周錫瑋強調，他看到了大陸這麼多年來的建設，由此深深地慶幸自己是一個中國人，深深地為自己可以到大陸學習和成長而感到高興。更值得慶幸的是，可以跟大家一起合作發展。在未來，他更希望兩岸能夠繼續在博大精深的中華文化土壤上共同努力，創造世界動漫的奇跡，讓全世界看到中華文化的偉大。

