兩岸同根同源　中華文化蘊國學

5月29日“影視論壇·兩岸動漫名師”第一單元嘉賓對話現場，主題為“同根同源·國風蘊國學”（中評社 葉佳怡攝） 中評社北京5月30日電（實習記者 葉佳怡）5月29日，由北京市人民政府新聞辦公室和北京海峽兩岸民間交流促進會共同主辦的“影視論壇·兩岸動漫名師對話”節目在北京廣播電視台開展，多名來自兩岸的動漫名師齊聚北京，以“同根同源·國風蘊國學”為主題，互相分享動漫藝術創作故事，攜手共繪動漫新章。



在活動現場，談到大陸動畫藝術和台灣動畫界的淵源時，中國傳媒大學動畫與數字藝術學院教授高薇華指出，中國傳媒大學與台灣動畫界的交集始於2006年第一屆北京國際大學生動畫節，自從台灣的教授來到大陸分享了台灣動畫教育的一些經驗，從此兩岸的學界就開始往來交流。十九年來，很多傳統的藝術形式都通過現代媒介一直保留至今，兩岸的動畫行業教育也都發生了很大的變化和進步，我們由此非常欣喜和贊嘆。



談到台灣最具代表性的非遺藝術霹靂布袋戲時，霹靂布袋戲第五代接班人黃亮勛表示，霹靂布袋戲和傳統布袋戲有所不同，它立足於中華優秀文化，基於閩南地方文化，提取閩南地方民俗和文化元素，然後添加自己的演繹和想象，再運用現代動畫技術和現場的特效技術，最後再結合當代審美特點，以此演繹出霹靂布袋戲獨特的風格。



談到如何綿延不絕地傳遞美學時，資深動畫製作人、導演佘為政提出，美學藝術都是相通的，在教育界服務的時期，談到學一門學科的技術時，不外乎就是技術的培訓。但是，在他看來，技術要做得好還需要有文化上的修養，或者個人能夠有情感。他分享到，在最初設立動畫課程的時候，並沒有直接相關的課程研討不同話語表現的藝術形式，他認為，電影和動畫是息息相關的兩種媒介。而現在，電影和動畫的很多元素都有融合，豐富的中華歷史文化成為了動畫作品取之不盡、用之不竭的寶庫。



談到學者應該如何創作出具有民族自覺的優秀作品時，中國傳媒大學動畫與數字藝術學院教授高薇華表示，在創作過程中，創作團隊應該實踐新神話主義的創作理念，即應從中國經典的動畫神話文本當中去發現共同的文化，賦予它時代的精神，創作出既源於中國的文化傳統，同時又能夠屬於當下的新神話的作品。對此，首先應該在經典文本當中還原中國人曾經的樣子，在經典的文本中還原具有中國文化精神的人物角色，使當下的中國人產生精神上的深層次的共鳴；其次，在世界觀上不局限於原有的經典神話的世界觀，而是回溯到中國的神話大歷史中，去開拓我們的創作視野和格局；最後，應該在動畫的美術風格上能夠有所創新，不單單直接取用中國的視覺化的文化符號，而是通過美學風格的創新來塑造張弛有度的人物形象。