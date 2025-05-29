“知識大國”美國的地位在動搖

中評社香港5月29日電／日經新聞記者三島大地撰文指出，在總統特朗普加強對大學施壓的美國，研究人員的外流已經開始。由於研究資金中斷和簽證被剝奪等情況相繼發生，這些人員已經日趨難以穩定地推進研究。在歐洲和亞洲，接納來自美國研究人員的競爭正在加強。美國作為“知識大國”的地位正在動搖。文章內容如下：



美國頻現“對科學的攻擊”



經濟學家、德國出身的馬蒂亞斯·多普克(Matthias Doepke)教授今年4月賣掉了一直居住的美國伊利諾伊州的房子，搬到倫敦。他決定辭去2008年開始任教的美國西北大學（Northwestern University）的職位，專注於倫敦政治經濟學院(LSE)的研究工作。



“自從第一屆特朗普政府上台以來，我就開始考慮整個社會的變化和自己的研究，尋找替代方案”，多普克說：“（美國）發生了許多對科學的攻擊”。



多普克專門從事有關性別和家庭的研究，但在美國得不到資金支援。作為外國研究人員，他一直在不知何時被剝奪簽證的不安中堅持研究工作。



多普克表示，納粹在第二次世界大戰期間所做的事情“太過殘酷，並不願意拿來(與特朗普政府)進行比較”。但是，他還是以納粹解雇猶太教授、控制學院為例，指出：“從如今在美國發生的事情的方向性和特徵來看，有幾個與當時發生的事情相比，感覺像某種‘歷史的回音’”。



“知識流失”或在秋季以後擴大



加拿大多倫多大學的教授瑪西·肖爾（Marci Shore）和她的丈夫蒂莫西·斯奈德（Timothy Snyder）教授（均為歷史學專業）也在2025年春天從美國耶魯大學轉到多倫多大學。瑪西·肖爾表示：“我丈夫不是那種會‘逃跑’的人，但為了我和孩子們，他同意留在多倫多”。



多倫多大學邀請肖爾和斯奈德擔任教授職位是在約3年前。肖爾回憶稱，跳槽到多倫多大學是“我們分階段做出的事關家庭的複雜決定”。



耶魯大學的哲學系教授傑森·斯坦利（Jason Stanley）也加入了多倫多大學。美國喬治亞大學管理學教授提姆·奎格利（Tim Quigley）也決定跳槽到瑞士的洛桑國際管理髮展學院（IMD）。



據英國《經濟學人》雜誌報導，2025年1～3月赴海外尋找工作的美國科學家的應聘數量同比增加3成。相反，申請赴美的外國研究人員則減少四分之一。



多普克表示：“美國的大學已經失去了很多資助，從今年秋天開始，招聘或將受到很大限制”。他的看法是，“力爭完成博士課程並獲得終身教職的下一代研究人員毫無疑問將前往其他國家”。英國《自然》科學雜誌的調查也顯示，75%的美國研究人員正在考慮離開美國。



1800人的學生簽證被暫時取消



在美國，留學生和來自海外的研究人員的處境也受到威脅。美國新聞網站Inside Higher Ed報導稱，特朗普政府暫時取消了1800多人的學生簽證。這些人的資訊已經從美國的大學接收外國留學生之際需登記的“學生和交流訪問者項目”（SEVP）的資料庫中刪除。



特朗普政府批評美國各大學助長反猶太主義，但並未參加任何示威或抗議活動的學生也成為被剝奪簽證的對象。美國公民自由聯盟的律師Ramis Wadud表示：“（許多被取消簽證的學生）從未因犯罪而被判刑，甚至從未被逮捕或起訴”。



由於接二連三的訴訟，美國移民及海關執法局（ICE）4月下旬撤回了取消簽證的決定，但“最令人擔心的是，希望進入美國各大學的學生對於是否真的應該來美國而感到猶豫”，Ramis Wadud這樣說。



從特朗普就任總統的1月到3月，美國發放的學生簽證衹有2.9萬份，比上年同期減少了1成以上。特朗普政府正在採取措施阻止外國學生赴哈佛大學留學，減少趨勢有可能進一步加強。



一方面，歐洲正在加緊接收來自美國的研究人員。歐盟（EU）5月考慮到特朗普政府執政期間離開美國的研究人員，決定利用5億歐元的預算資助跳槽和研究費用。據法新社（AFP）報導，在法國艾克斯·馬賽大學宣佈招收20名研究人員後，美國哥倫比亞大學和耶魯大學等有約300人應聘。



Ramis Wadud警告稱：“如果不允許國際知名學者來到美國的大學，美國在技術和科學領域的競爭力將會下降。美國在國際舞台上有可能會陷入更加不利的境地”。