智創智享　科技繪動漫未境

5月29日“影視論壇·兩岸動漫名師”第二單元嘉賓對話現場，主題為“智創智享·科技繪未境”（中評社 葉佳怡攝） 中評社北京5月30日電（實習記者 葉佳怡）5月29日，由北京市人民政府新聞辦公室和北京海峽兩岸民間交流促進會共同主辦的“影視論壇·兩岸動漫名師對話”節目在北京廣播電視台開展，多名來自兩岸的動漫名師齊聚北京，以“智創智享·科技繪未境”為主題，互相分享利用科技創作動漫的故事，攜手共繪動漫新章。



回溯台灣動畫創作的歷史時，台灣科幻文創協會副理事長王先雷分享到，上世紀90年代，台灣成為全球最大的動畫代工中心，承接了很多歐美，包括好萊塢、迪士尼、華納等公司的項目。回想起來，那時候台灣的動畫就像一場工業化的馬拉松，即要保證數量，又要保證數量，看著每天工作室裡幾百個動畫師埋頭拼命地趕工，場面非常壯觀，那是台灣動畫工業化最輝煌的時代。



談到動漫的技術和藝術相結合時，北京虛擬動點科技有限公司副總裁陳天表示，《黑神話·悟空》整體的動作製作都是一個非常優秀的作品，對比現在的動作捕捉系統，這是一種穿越時空的震撼，它不僅體現了整個動漫產業的高速發展，也體現了藝術和科技的結合。



談到動畫師的就業問題時，ASIFA（國際動畫協會）全球副主席李中秋表示，技術的進步使得動畫師可以不再繼續重復勞動，而是更多地發揮他們的創作能力。AI實際上是一個迭代，在這個過程中犧牲掉的只是更低效率的、重復的勞動。此外， Al技術和AI算法會優化動作的精細度和流暢度。AI不僅能理解二維的空間，也能理解和感知三維的空間坐標，因此，AI不可能替代人類，這更可能是一種效率的革命。



介紹台灣動畫創作者是如何利用AIGC時，歡樂動畫股份有限公司負責人兼動畫導演謝偉表示，AI的廣泛使用會出現數字平等現象，即用AI評判AI。他強調，在他的教學過程中，Al僅僅是工具，而動畫是一個表現形式，因此，學生必須要先掌握敘事基礎和視覺語言，然後才有能力、有辦法去調動AI。此外，他也鼓勵學生多出去走走，融入社會最重要的就是多觀察、去體驗，從生活中尋找有人味的、有煙火氣的創作。



談到兩岸應該如何更好地實現動漫領域的合作時，北京虛擬動點科技有限公司副總裁陳天指出，兩岸的合作發展空間非常大，比如，台灣做動漫的技術在細節打磨方面有很深厚的沉澱，而北京則擁有很多大規模技術的支持和工業生產。他表示，作為從業者，他希望兩岸可以共同合作開發做一些雲動作平台或者AI動作庫，以此方便兩岸的藝術家和創作者協同創作出效率更高、效果更好的作品。