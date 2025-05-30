兩岸宗親實踐交流　同築根脈親情

北京市台聯會長白天亮在會上致辭。（中評社 姜宜芃攝） 中評社北京5月30日電（實習記者 姜宜芃）5月29日，第二屆海峽兩岸宗親文化論壇在北京台灣會館舉行。本次論壇分為實踐篇和學術篇兩大環節，其中，實踐篇由北京市台聯、河南省台聯和高雄市宗親會共同舉辦，邀請兩岸同胞分享近年來兩岸宗親文化與交流經驗。



北京市台聯會長白天亮在致辭中表示，宗親姓氏是祖先留給中華兒女的珍貴遺產，以宗親文化為牽引推動兩岸交流既是兩岸同胞的共同願望，也是增進骨肉親情、築牢文化認同的重要途徑。一直以來，北京市台聯高度重視宗親文化，積極推動兩岸宗親交流，始終致力於為兩岸同胞謀福祉，為兩岸關係和平發展聚力量。她圍繞“雙向奔赴、學術賦能、共建論壇”三大實踐方向展開闡述。



第一個方面，雙向奔赴，讓親情在互訪中升溫。白天亮指出，在祖國大陸，北京是台胞最為集中的城市之一，與台灣諸多姓氏宗親保持著密切的聯繫。同時，北京作為世界歷史文化名城和國際化大都市，也是眾多台灣同胞跨海登陸後最為向往的地方之一。北京市台聯立足獨特區位優勢和資源優勢，積極搭建你來我往的雙向交流平台，讓兩岸宗親在頻頻互訪中增進瞭解，升華親情。



第二個方面，學術賦能，讓文化認同有根可循。北京作為文化中心和教育中心，在宗親文化研究方面具有獨特優勢。北京市台聯深刻認識到學術研究的重要性，充分發揮區域優勢，積極搭建研究平台，推動宗親文化研究，為兩岸文化認同奠定堅實的理論基礎。同時，北京市台聯探索與北京聯合大學建立長期穩定的合作機制，共同加強對宗親文化的研究。此外，白天亮強調，學術賦能也體現在整合資源，凝聚研究合力。北京高度重視兄弟省市在宗親文化研究中的獨特優勢，京津冀三地台聯在多方面建立了協同機制，在課題調研中也有多次合作。在宗親文化研究方面，北京市台聯主動加強與福建、河南等地的交流合作，期待將北京的工作與福建、河南等地的地緣優勢、文化力量、實踐經驗整合起來形成合力，更加全面深入的研究宗親文化，挖掘其時代價值，為兩岸宗親交流提供更為豐富的理論資源和實踐指導。



第三個方面，共建論壇，讓親情在研討中升華。白天亮表示，與首屆論壇相比，第二屆海峽兩岸宗親文化論壇的參與範圍更加廣泛。參與的台灣宗親組織與愛國同鄉組織由3個增加到12個，兩岸更多高水平的研究機構與專家學者也加入其中。她堅信，隨著參與人員的增加和研討深度的拓展，本屆論壇必將讓宗親文化紐帶更加牢固，為兩岸宗親交流注入新的動力。