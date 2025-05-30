中評觀察：浙台合作周的AI“智”探索

浙台合作周活動現場（中評社 盧哲攝） 中評社紹興5月30日電（記者 盧哲）以“共育新質生產力，共享開放新機遇”為主題的2025浙江·台灣合作周（簡稱“浙台合作周”）5月27日至29日在浙江舉行。來自海峽兩岸的知名工商團體、行業協會、企業及台商台青代表等將齊聚一堂，共商新質生產力發展大計，共探浙台融合發展新機遇，共同書寫兩岸經貿合作新篇章。筆者綜合多日行程觀察，在合作周主會場和專場活動中，“AI”“智能”都成為其中亮眼關鍵詞。



5月27日上午，在2025浙江·台灣合作周開幕前夕，第二期台企聯大講堂在杭州舉辦。活動以“人工智能發展與台商機遇”為主題，邀請之江實驗室主任、阿里雲創始人王堅作主旨演講，通過前沿技術分享展現了大陸市場的新機遇。當日，全國台企聯會員、長三角地區台商代表200餘人現場參會，近萬人線上觀看，共同探討人工智能如何為台商台企賦能助力，進一步瞭解全球特別是大陸人工智能技術發展趨勢及對實體經濟的積極影響，促進台企智能化升級發展，協助廣大台商參與到大陸高質量發展機遇中來。



5月28日，多場系列專場活動分別舉行。



在杭州——2025浙江·台灣合作周杭州專場活動——杭台生物科技產業對接會在杭州舉辦。台灣工商業、大健康產業、生物科技產業的專家代表、相關省市的台商台企代表以及浙江省、杭州市有關單位負責人等150餘人相聚生物科技產業高地——杭州市錢塘區，共話生物科技產業未來，攜手推動兩岸產業合作。杭州市人民政府副市長宦金元在致辭中指出，杭州高度重視生物科技產業發展，把生物醫藥產業作為五大產業生態圈之一，形成了以錢塘區為核心，濱江、蕭山、餘杭、臨平區為四園，其他區縣(市)為多點的“一核四園多點”發展格局。當前，杭州正在全力打造“中國醫藥港”新地標，前瞻布局合成生物、零磁醫療、AI+醫藥醫療、核酸藥物等新興賽道，必將蘊含兩岸產業合作發展的新機遇。台灣生物技術產業資源禀賦優越，在AI賦能、生物制藥、康復醫學等領域積澱深厚。對接會為杭台兩岸生物科技產業界搭建了很好的交流平台，共同聚焦杭台優勢產業，構建交流合作新渠道，推動杭台生物科技產業融合發展、高質量發展。



活動中，台灣大健康產業聯盟協會理事長王國安，中國科學院院士、中國科學院杭州醫學研究所所長譚蔚泓，上海厚朴惠康生物醫藥科技有限公司總經理林高坤分別作了主旨演講，深入探討兩岸生物科技產業發展前沿和投資合作機遇。