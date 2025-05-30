快評：美國戰略轉變　台灣倚美空間被壓縮

中評社快評／美國總統特朗普近日指示對白宮國安會實施“重大改革”，包括黃之瀚等“抗中保台”大將紛紛離開。美國副總統范斯23日出席海軍官校畢業典禮時指出，美國無可動搖主導地位的時代已然結束，未來美國將不會再捲入無止盡的衝突中，轉向以保護美國核心利益為基礎的戰略。



另外，華府智庫“新美國安全中心”近日發布報告指出，台海若爆發衝突，各國最關切的將是撤離僑民，東南亞等國家的態度大多數將維持戰略模糊，無暇他顧。



針對白宮最新動態及華府智庫的報告，等等，中時29日發表時評文章認為，當民進黨政府仍強調“抗中保台”之際，近日國際社會釋放的訊息是拒絕干涉主義成主流，“避免台海衝突”才是首要戰略目標，綠營的“抗中牌”快淪為汪洋中的一條船，與國際逆流而行。



外界觀察到，特朗普重新上台之後，“美國優先”加上“戰略轉變”，不管盟友死活、只顧自己利益，令美國軟硬實力同步下降，國際社會加速轉向。更早前，美國智庫布魯金斯學會發布民意調查報告稱，台灣民眾對美國整體的態度正在惡化，對美國的信任度急速下滑。以上都讓民進黨當局操作“親美”“倚美”的空間被進一步壓縮。



現實是，民進黨當局的籌碼在快速流失，大陸推進統一的信心愈來愈強，動作愈來愈多。盡早丟掉“倚美”幻想，與大陸和解，是唯一可行之路，時不我待。