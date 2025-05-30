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外交部：堅決反對美無理取消中國留學生簽證
http://www.CRNTT.com   2025-05-30 10:56:22


　　中評社北京5月30日電／據新華社報導，外交部發言人毛寧29日在例行記者會上回答有關提問時表示，美方以意識形態和國家安全為借口，無理取消中國留學生簽證，嚴重損害中國留學生的合法權益，幹擾兩國正常人文交流。中方對此堅決反對，已向美方提出交涉。

　　“美方這一政治性、歧視性做法，戳穿了美國一貫標榜的所謂自由開放謊言，只會進一步損害美國自身國際形象和國家信譽。”毛寧說。

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