美上訴法院恢復實施特朗普政府關稅政策

5月25日，美國總統特朗普乘直升機返回首都華盛頓白宮。（圖片來源：新華社） 中評社北京5月30日電／據新華社報導，美國聯邦巡回上訴法院29日批准特朗普政府的請求，暫時擱置美國國際貿易法院此前做出的禁止執行特朗普政府依據《國際緊急經濟權力法》對多國加征關稅措施的行政令的裁決。



聯邦巡回上訴法院在裁決書中說，美國政府關於立即實施行政中止的請求已獲批准，在本法院審議相關動議文件期間，美國國際貿易法院在這些案件中作出的判決和永久性禁令將暫時中止，直至另行通知。



特朗普政府早些時候向該上訴法院表示，如果禁止關稅執行的裁決不能被迅速暫停，政府將最早於30日向最高法院尋求緊急幫助。



就在聯邦巡回上訴法院“叫停”美國國際貿易法院裁決的同一天，另一家聯邦法院——位於首都華盛頓的哥倫比亞特區聯邦地區法院就特朗普政府依據《國際緊急經濟權力法》對多國加征的關稅措施發布初步禁令。該裁決針對美國兩家小企業4月22日對聯邦政府發起的訴訟。



28日，位於紐約的美國國際貿易法院裁定禁止執行特朗普政府依據《國際緊急經濟權力法》對多國加征關稅措施的行政令。裁決書說，《國際緊急經濟權力法》沒有授權美國總統出台任何全球性關稅令、報復性關稅令和非法交易相關關稅令。相關關稅行政令將被撤銷，這些行政令的執行將被永久禁止。該裁決針對的是美國5家小企業和美國12個州分別在4月14日和4月23日對聯邦政府發起的訴訟。