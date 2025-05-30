聯招首輪改選　中大理學最多申請

大學聯招前10競爭激烈課程。（圖片來源：大公報） 中評社北京5月30日電／據大公報報導，香港特別行政區大學聯招（JUPAS）首輪改選28日截止。本港多間資助大學於昨日公布以Band A計算，最多人申請及競爭最激烈的課程。其中，香港中文大學“理學”課程共1913人申請，成為受歡迎的課程；教育大學的“文化傳承教育與藝術管理榮譽文學士及中國歷史教育榮譽學士”成為競爭最激烈課程，平均45人爭一位。



最搶手兩位均為教育課程



浸會大學的工商管理學士（榮譽）設有185個學額，共1071名學生申請，成為該校最受歡迎課程；而教育大學最受歡迎的課程為運動科學及教練榮譽理學士及體育教育榮譽學士，設有25個學額，有1074學生報讀。嶺南大學最多人報讀的課程為歷史（榮譽）文學士，有440人申請，爭29個學額。



綜合5所院校昨日回復聯招首輪改選數字統計，首十大競爭最激烈課程中，前兩位均為教育學士課程，有538人將設有12個學額的教大的文化傳承教育與藝術管理榮譽文學士及中國歷史教育榮譽學士放在Band A，約45人爭1學額，成為競爭最激烈課程。另一教大的運動科學及教練榮譽理學士及體育教育榮譽學士課程則位列第2，平均43人爭1學額。



運動科學及健康課程熱門



另外，運動科學及健康相關課程成為學生的熱門選擇。十大競爭最激烈課程中，運動相關科系占三項，包括教大的運動科學及教練榮譽理學士及體育教育榮譽學士、中大的健康與體育運動科學、教大的運動科學及教練榮譽理學士，分別有43、37.25及31人爭1學額。