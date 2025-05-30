端午到，海外節日氣氛濃

5月24日，人們在南非開普敦參加第三屆“文化中國·開普敦龍舟節”的1500米龍舟競速賽。（圖片來源：新華社） 中評社北京5月30日電／據人民日報海外版報導，粽香飄、賽龍舟、驅五毒……端午到，遠在異國他鄉，端午節的節日儀式感呈現別樣魅力。粽子，有的自家鄉跨越山海而來，有的則是家人代際傳承手藝製作而成；劃龍舟，有人首次參與，緊張而興奮，有人是專業選手，輕鬆而愉悅；活動現場，各種膚色的人們沉浸式體驗著這一來自中國的傳統節日……在這個因端午節而搭就的平台上，中國傳統文化走得更遠，中外友人的心與心走得更近。



龍舟賽起來



激昂的鼓點、翻飛的槳影、四濺的浪花、歡呼的人群，周圍的空氣似乎都被攪動得熱烈起來……



隨著端午節臨近，這一幕出現在海外多地。



在德國，5月24日，第二屆“紅旗杯”法蘭克福國際龍舟友誼賽在德國美因河開賽，來自中國、德國、法國、意大利、美國、泰國等多個國家和地區的17支龍舟代表隊同場競技。本屆比賽中，來自中國的湖北荊州隊閃亮登場。



在南非，5月24日至25日，南非開普敦華人社區和開普敦龍舟協會共同主辦的第三屆“文化中國·開普敦龍舟節”系列比賽，在開普敦維多利亞港炮台公園的海濱運河舉行。今年的比賽有10支隊伍參賽，具體項目包括男子、女子及混合200米、1000米以及龍舟拔河賽。



在馬耳他，馬耳他中國文化中心、馬耳他比爾古劃船俱樂部、馬耳他—中國商會及馬耳他華人聯合會5月24日在風光秀麗的古城比爾古聯合舉辦首屆“端午杯”中馬龍舟友誼賽。



在塞爾維亞，2025“你好！中國”中塞端午國際龍舟節5月24日至25日在塞爾維亞首都貝爾格萊德舉行，吸引了來自中塞兩國近20支龍舟隊參加，數百名民眾觀賽，共慶中國傳統節日端午節。



近日，來自僑鄉浙江省青田縣的“僑鄉中國‘結’”端午系列活動海外分會場活動在西班牙巴達洛那海港舉行。來自中國和西班牙的6支龍舟隊分成3組，展開激烈競技。巴塞羅那青田同鄉會會長周建虹表示，他將帶著7名西班牙友人一起參加青田龍舟文化主題活動，讓他們體驗青田龍舟文化。