王毅會見亞洲和平和解理事會主席素拉傑

中評社北京5月30日電／據新華社報導，中共中央政治局委員、外交部長王毅29日在香港會見亞洲和平和解理事會主席、泰國前副總理素拉傑。



王毅表示，中國倡議建立國際調解院，為國際社會在自願基礎上化解爭端、實現和解提供了新選擇，也是踐行多邊主義的切實行動。中方願同亞洲共同發揮好中國－東盟、上合組織、瀾湄合作、亞洲合作對話等區域機製作用，共同維護亞洲來之不易的和平穩定。



素拉傑表示，很榮幸應邀來香港見證國際調解院誕生。中方這一倡議正當其時。理事會期待同中方加強協作，為亞洲和平發展作出更大貢獻。