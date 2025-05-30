馬斯克的黯然退場——起底美國制度性腐敗

2024年9月19日，在匈牙利首都布達佩斯，人們查看水位上漲的多瑙河。（圖片來源：新華社） 中評社北京5月30日電／據新華社報導，美國政府效率部負責人埃隆·馬斯克28日在社交媒體發文，“官宣”離職決定。白宮隨後確認，馬斯克即將離職。



“美國聯邦機構的官僚程度比我意識到的要糟糕得多……試圖改善華盛頓的狀況是一場艱苦戰鬥。”馬斯克在美國《華盛頓郵報》網站27日刊登的專訪中說，美國政府效率部成了“一切問題的替罪羊”。



馬斯克的嘆息折射出美國複雜扭曲的政治生態。美國媒體說，馬斯克在政府效率部時幫助總統特朗普大砍聯邦經費、大裁聯邦雇員，“動了利益集團的蛋糕”；與此同時，特朗普任命為他競選總統捐款的馬斯克為政府高官、為馬斯克經營的特斯拉公司“站台”等做法也有利益輸送之嫌。



這是一場注定失敗的“改革”，根本原因在於，美國政府的低效浪費只是表象，制度層面的“合法”腐敗、監管缺失才是問題實質。



“幻影援助”與“賬本黑洞”



“抽幹沼澤”——這是特朗普政府的一個標誌性口號，也是對美國“腐敗問題”的明示。特朗普今年3月在國會演講時再度聲稱，將清除任何抵制“改革”的官員。政府效率部所發起的聯邦政府裁員、查賬風暴，正是特朗普所說“改革”的一個抓手，其重點對象是美國一系列對外援助機構。



白宮管理和預算辦公室主任拉塞爾·沃特5月28日表示，特朗普政府計劃下周向國會提交一項小規模支出削減方案。據披露，這一方案針對美國兩家公共廣播公司以及對外援助機構等。同日，美國國會眾議院議長邁克·約翰遜表示，眾議院“渴望並準備根據政府效率部的調查結果採取行動，以便進一步削減政府開支”。