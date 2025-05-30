國防部就近期涉軍問題答記者問

5月29日下午，國防部舉行例行記者會，國防部新聞發言人張曉剛大校答記者問。（圖片來源：新華社） 中評社北京5月30日電／據新華社報導，國防部新聞發言人張曉剛29日下午在國防部例行記者會上，就近期涉軍問題答記者問。



美國“金穹”系統將打開“潘多拉魔盒”



“我們敦促美方停止在外空擴軍備戰，以實際行動維護全球戰略穩定。”張曉剛在回答有關美國“金穹”導彈防禦系統的問題時說。



張曉剛表示，美國推進部署“金穹”等天基武器系統，持續擴張外空軍力，挑動外空軍備競賽。這違反《外空條約》相關原則，加劇外空戰場化和軍備競賽風險，動搖國際安全與軍控體系，猶如又一次打開“潘多拉魔盒”。這也再次證明，美國是外空武器化戰場化的最大推手。



非洲中青年軍官代表團訪華深化中非軍隊傳統友誼



記者提到，有評論認為非洲中青年軍官代表團訪華是一次文化、科技與友誼的融合之旅。



張曉剛介紹，5月15日，非洲中青年軍官代表團結束為期10天的訪華之旅。代表團由埃及、莫桑比克、坦桑尼亞、肯尼亞等40多個非洲國家近百名軍官組成，先後赴北京、長沙、韶山等地，參訪部隊、院校、高新技術企業，集中聽取專題講座報告，參觀中國共產黨歷史展覽館、毛澤東同志故居等，並與中國軍隊中青年軍官進行深入交流。來訪軍官們表示此行印象深刻、收穫很大。



他說，這是中國國防部第4次邀請非洲中青年軍官代表團訪華，進一步深化了中非軍隊傳統友誼，有力推動構築新時代全天候中非命運共同體。