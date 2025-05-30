“一只粽子”見證黨風政風社風民風大變化

近期，全國多地市場監管部門部署開展端午節粽子過度包裝和“天價”粽子治理工作。特別關注粽子、茶葉、酒類等高檔化、禮品化傾向及不正當價格行為。（圖片來源：新華社） 中評社北京5月30日電／據中央紀委國家監委網站報導，兩只粽子淨重200克，由真空內膜和塑料外衣包裝成袋，這款包裝簡潔、價格親民的散裝豆沙粽子，是北京稻香村（第三店）5月23日上午的“銷量冠軍”。早8點營業後，4個小時的時間裡，營業員任春潮已經售出了60餘袋。



忙了一上午，任春潮的額頭上冒出一層密密的汗珠。她告訴記者，越是臨近端午，粽子櫃台人氣越高，“有時要5、6個營業員同時賣才能忙得過來”。



散裝粽子銷售火熱的同時，也有一些顧客選擇購買禮盒裝的粽子。門店糕點組組長唐秋桂介紹，一款淨含量1.5千克、售價128元人民幣的香粽禮盒最受歡迎，包含小棗、豆沙、鮮肉、蜜棗、京味黃米、五穀雜糧等口味。記者打開硬紙材質的外包裝看到，禮盒裡面的粽子塞得滿滿當當，幾乎沒有什麼空隙。



作為我國傳統節日的文化符號，粽子是廣受群眾歡迎的美食。但一個時期以來，本應是日常消費的平價美食，卻一度異化成送禮拉關係的工具、滋生作風和腐敗問題的載體，公款消費、過度包裝、昂貴食材、搭配銷售等不良現象潛滋暗長，助長了奢靡浪費的歪風邪氣。



什麼問題突出就著重解決什麼問題，什麼問題緊迫就抓緊解決什麼問題。黨的十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央馳而不息抓中央八項規定精神貫徹落實，小切口撬動大變局，讓人民群眾不斷看到實實在在的成效和變化。紀檢監察機關一個節點一個節點堅守，以粽子等具體問題為切入點嚴抓作風建設。記者梳理發現，2014年，中央紀委就在網站上專題開設舉報窗口，歡迎廣大群眾對公款購買贈送粽子等節禮的不正之風進行監督。每年臨近端午，各級紀檢監察機關都會採取明察暗訪、專項檢查等方式，強化監督檢查，及時曝光典型案例，讓傳統佳節更加風清氣正。



在北京稻香村門店工作了20多年的唐秋桂見證了粽子銷售情況的轉變。“中央八項規定出台前，有一定量的訂單來自機關事業單位。這幾年，粽子禮盒大多都是散客在購買，有些民營企業會批量採購，但總量不多，而且基本都會挑選性價比較高的禮盒。”



近年來，嚴糾公款購買贈送粽子等行為的同時，針對“天價”粽子和過度包裝等現象的硬招實招也陸續發布實施。2022年，國家市場監督管理總局發布的《限制商品過度包裝要求 食品和化妝品》（GB 23350－2021）國家標準第1號修改單正式實施，根據這一強制性國家標準，粽子的包裝層數最多不能超過三層，包裝材料不得使用貴金屬和紅木材料，且粽子不應與超過其價格的其他產品混裝。