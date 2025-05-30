中評社北京5月30日電／據人民日報報導，紅豆杉、銀杏、水杉……生活中常見的瀕危植物，是人工繁育而得。擁有了較大的人工種群，並不意味著植物不再“瀕危”。



剛剛過去的國際生物多樣性日，多項生物多樣性保護成果公布。據瞭解，目前我國100餘種瀕危野生植物得到搶救性保護。



紅豆杉、銀杏、水杉都屬於瀕危植物。也許有人會問，小區裡的紅豆杉、路邊種的銀杏、湖畔的水杉……既然是瀕危植物，為何比較常見？其實，這些生活中常見的瀕危植物有個共同特點，它們都是人工繁育而非自然繁殖的。只是由於它們的野生種群或者自然條件下的個體數量稀少，科學家依據它們的野外分布狀況，把它們評為瀕危植物。



目前，我國已實現對銀杏、水杉、珙桐、羅漢鬆等瀕危植物的人工繁育，培養出較大的人工種群，發揮其景觀或生態作用。



有些瀕危植物適合在特殊生境生存，人工繁育有助於解決特殊地區缺少綠化樹種的問題。如金沙江河穀的雲南梧桐，耐旱、耐貧瘠，如果實現批量人工擴繁，能成為幹熱河穀地區綠化重要樹種。科學家已經在乾旱地區建立試驗基地，通過小規模栽培研究其應用效果。同時，作為本土樹種，雲南梧桐不僅可用來綠化，還能為動物提供庇護，其果子還可以作為鬆鼠的食物。



值得注意的是，瀕危植物雖然擁有了較大的人工種群，並不意味著這些植物不再“瀕危”。銀杏、水杉野外分布範圍有限，野生種群數量很少，遺傳多樣性匱乏。一旦出現極端氣候或者傳染性病蟲害等，它們就可能面臨滅絕風險。因此，國家將瀕危植物列入重點保護名錄，對其野生種群加以保護，既可以保護瀕危植物本身，也能保護瀕危植物賴以生存的生態系統。



另外，人工繁育固然是瀕危植物的重要保護方式，但僅靠人工繁育遠不足以保護瀕危植物。我國採取多種方法，如采集野外種群的種子存放進種子庫、把野生個體遷地保存、建立瀕危保護區或保護小區等，來保護其野外種群和賴以生存的生境。