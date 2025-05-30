“端午經濟”持續升溫　傳統節日玩出新花樣

在山東省青島市市北區杭州路小學，學生體驗包粽子。（圖片來源：人民日報） 中評社北京5月30日電／據人民日報報導，又是一年端午到，從龍舟競渡到粽葉飄香，從非遺手作到親子互動，線上線下的節日氛圍濃厚，各地瞄准新需求、新動向，創新消費新場景，舉辦龍舟“市集”、開發龍舟衍生品，讓文創產品承載文化、激發消費，為文旅經濟注入新動能，讓人們感受到傳統文化的多彩魅力，同時也拉動了節日消費不斷升溫。對此，網友留言點贊：“國潮風勁吹賦能‘端午經濟’，傳統民俗激活消費新引擎。”



龍舟競渡百舸爭流



百舸爭流迎端午，各地龍舟賽陸續開賽。



近日，第十八屆芙蓉江龍舟錦標賽在重慶市武隆區芙蓉江三河口水域舉行，21支龍舟代表隊揮槳競渡，展現水上的速度與激情。據央視網報導，隨著發令槍響，一艘艘龍舟如離弦之箭衝出起點線。江面上，鼓手擂響戰鼓，節奏緊凑而富有力量；劃手們動作整齊，奮力揮槳，龍舟劈波斬浪，你追我趕。岸上觀眾的助威聲此起彼伏，將比賽氣氛推向高潮。據介紹，本次比賽設置22人龍舟200米、500米直道賽兩個項目，吸引了來自廣東、四川、重慶等地的21支隊伍，共570餘名隊員參賽。



激動人心的龍舟賽，還吸引了眾多國際隊伍參加，選手們以賽會友，共同享受龍舟競賽的激情與魅力。



據人民日報客戶端報導，5月25日，第二十一屆上海蘇州河城市龍舟邀請賽在普陀區中遠兩灣城·夢清園水域落幕，來自國內外的58支龍舟隊參加。