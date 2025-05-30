港股呈強勢　成全球投資熱點

中資股投資價值不斷釋放出來，吸引全球投資目光，支持港股領漲全球股市。（大公報） 中評社香港5月30日電／內地行業龍頭企業如快時尚電商SHEIN（希音）計劃在港上市，小米集團等中資科技股技術突破，以及中東資金加大投資中國等多項利好因素支持之下，預期港股繼續呈現強勢，表現優於環球股市，成為全球投資熱點。



大公報報導，今年來港股強勢跑出，恒生指數勁升逾17%，跑贏升幅不到5%的MSCI環球股市指數，這受惠於環球資金由西向東移，特別是中東資金增配人民幣的意欲濃厚，近年特區政府加強與中東在金融合作方面取得成效，例如Premia中銀香港沙特伊斯蘭國債ETF昨日在港掛牌，有利沙特與香港市場互聯互通，吸引更多中東資金流入香港。



今年恒指表現優於全球股市



同時，美國濫用出口管制，一再對中資科技企業無理打壓及針對，最新行動企圖在全球禁用中國先進芯片，包括華為集團自主研發的昇騰芯片，但此舉只會激發中國加力創新發展，加快中國實現科技自強自立。小米集團三年成功造車、國產DeepSeek人工智能大模型技術突破等連串例子，說明美國科技霸凌，無礙中國科技進步與實力提升。正如英偉達創辦人黃仁勳所言，美國對華人工智能芯片出口管制是失敗，令英偉達在中國的市場份額由拜登政府時期初段的95%，大幅降至50%，同時造成150億美元的營收損失，亦令美國政府稅收少了30億美元。



中資科技股成港股上升主力



因此，美國科技霸凌反自傷，而近年中國全力自研人工智能芯片，芯片國產化比重正在顯著提升，降低對外國進口芯片的依賴。



今年來中資科技股表現突出，拉升恒生指數主要動力。即使在美國關稅政策衝擊，投資市場波動性大，但是中資科技股成為港股跑贏全球股市的最大功臣，比亞迪、阿里巴巴、小米、中芯國際等股份年內上升三至五成。



近期寧德時代、恒瑞醫藥等創新科技龍頭相繼上市，將會陸續納入恒指、科指、富時及MSCI指數，勢必吸引更多資金湧入港股市場。



其實，中資科技股研發實力強勁，持續有新技術、新產品推出，成為全球投資焦點所在。繼三年造車之後，小米集團亦在四年多時間及累計投資逾135億元人民幣，研發達到國際先進水平的3納米工藝制程，名為“玄戒O1”，目前已經量產，據聞由台積電代工生產，將搭載在小米高端手機及平板電腦等產品之上，這是內地自研3納米芯片重大突破，小米成為繼蘋果公司、高通、聯發科之後，具有自主研發3納米手機芯片企業。



值得留意的是，由於小米集團研發手機芯片，屬於消費級別，並非美國針對的人工智能芯片，相信不影響台積電代工生產。小米集團計劃在7月推出SUV純電動車YU7，加上手機新產品，將推動小米集團業務持續強勁增長。



SHEIN改道來港上市有助吸資



此外，寧德時代為今年全球最大規模新股上市集資公司，迄今股價表現不俗，H股股價對比A股出現10%溢價，這與整體H股對比A股平均約20%的折讓不一樣，反映國際投資對寧德時代前景更加樂觀。事實上，寧德時代不單止是電動車電池生產商，更多是創新電池、儲電等方面的新能源科技領跑者。全球新能源車銷售占比在今年首季已上升至18.4%，未來數年有望快速上升至逾50%以上，支持寧德時代盈利增長。



另外，再有內地行業龍頭在港上市，據報原計劃在英國上市的快時尚電商SHIEN，決定改道往香港上市集資，市值估計數千億元，令港股吸引力進一步提升，刺激港交所股價上衝400元大關。



總而言之，中資股投資價值不斷釋放出來，魅力沒法擋，吸引全球投資目光，支持港股領漲全球股市。