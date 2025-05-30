調查：近八成生命科技人才決心留港發展

香港生命科技青年會表示，逾三成生命科技人才對前景感極度樂觀，較過往三屆高。（大公報） 中評社香港5月30日電／特區政府近年大力打造香港成為國際創科中心，生命健康科技是焦點領域之一。有調查發現，有逾30%受訪者對香港生命科學的就業前景感到極度樂觀，有近80%稱有決心畢業後留在生命科學或生物科技相關行業發展，當中近50%稱極有決心。機構建議，政府應鼓勵本地及跨國實驗室和製藥機構建立平台，推出實習計劃幫助學生累積工作經驗。



﻿大公報報導，香港生命科技青年會自2021／22年度起，連續4年進行《生命科技人才培訓調查》。調查結果顯示，有66.7%受訪者對香港生命科學的就業前景感到樂觀，當中30.8%感到極度樂觀，較去年高逾7個百分點。此外，有77.3%受訪者有決心畢業後留在生命科學或生物科技相關行業發展，當中更有49%稱極有決心，較去年急升9個百分點。



倡推實習計劃助累積經驗



對於香港生命科學的就業前景以及留在生命科學和／或生物技術相關行業發展的決心上，非本地學生均反映出更積極的態度。非本地學生對於香港生命科學就業前景的樂觀程度在2024年輕微下跌後，在今年大幅回升（以5分為極度樂觀的樂觀程度，樂觀程度平均值在2024／25年度為4.1，2023／24年度為3.9），本地學生對於香港生命科學就業前景的樂觀態度儘管遜於非本地學生，但過去四年呈現出逐年穩步上升的趨勢（本年度調查的樂觀程度平均值在3.8，上年度為3.6）。而對於決心畢業後留在生命科學和／或生物技術相關行業發展的程度上，非本地學生決心程度逐年上升（以5分為極有決心，2024／25年度為4.4，2023／24年度為4.3）。而整體受訪者的決心程度繼續維持升軌。



該會執行總監黃槿表示，是次調查結果反映，本地生及非本地生均對香港的生命科學就業前景更感樂觀，他建議，政府應向高年級學生及應屆畢業生進行針對性宣傳，更好地展示香港在生物科技領域的潛力，以鼓勵年輕人才投身行業。政府亦應鼓勵本地及跨國實驗室和製藥機構建立平台，推出實習計劃，為學生提供高質素的專業實踐機會。