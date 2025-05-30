中評社北京5月30日電／網評：為孩子創造一種面向未來的閱讀



來源：光明日報 作者：納楊



2025年初，DeepSeek“橫空出世”，人工智能不再那麼遙不可及，而是伸手就能夠到、拿來就可用，這對人們的影響是全方位的。對於少兒閱讀來說，影響可以說極為深遠。在巨大的思維碰撞下，孩子們還要不要閱讀，讀什麼、怎麼讀，成為擺在每一個孩子和家長面前的問題。



先來看要不要閱讀。隨著人工智能的發展，類似“不用辛苦讀書了”的論調引起熱議。持這一觀點的人舉例說，孩子的作業都可以通過人工智能得到答案，哪還需要辛苦讀書和學習。其實，用人工智能得到的只是一個答案，並不是真的學到了知識。真正學有所得，衹有靠自己思索後才能實現。直接給出答案，會讓孩子少了主動思考、探求答案的過程。當一個人失去了主動思考的能力，就會失去判斷力，進而失去自己人生的選擇權。更何況，孩子的閱讀並不只是學習知識，而是多方位的需求。在人工智能背景下，少兒閱讀越發顯得重要，必須加強閱讀。



再來看讀什麼。當前，針對少年兒童的出版物大致可分為三類：一類是純知識類；包括自然科學知識和情商培養等功能性圖書；一類是文學藝術類；還有一類是結合科學和文藝，姑且叫科學文藝類，比如科幻文學、科普圖書等。全面健康的少兒閱讀應該兼顧這三類，因為它們各有不同的作用。純知識類圖書帶給孩子的是世界本來是什麼樣的，文學藝術類圖書帶給孩子的是“我”可以是什麼樣的，科學文藝類圖書帶給孩子的是世界可以是什麼樣的。簡單介紹知識點的圖書需求會大大下降，而那些能夠彌補少兒在獲得知識時缺失的過程，也就是能夠從人的主觀意識角度幫助孩子理解知識點的圖書會更加被需要。文學藝術本質上是人的精神的投射或外化，閱讀這類圖書可以幫助孩子理解他人、表達自我。在人工智能越來越會編故事的當下，文學藝術類圖書不能僅以一個好看有趣的故事為目標，而要把寫“人”作為深層目標，更努力地往人的內心深處開掘。那些融注了作者獨特生命體驗的文藝作品，永遠能夠打動人、感染人。科學文藝類圖書可能是當下最兼具實用性和超現實性的一類，藝術風格上可以既現實又浪漫，閱讀效果上可以既幫助孩子認識世界又激發想象。因此，這類圖書越來越受歡迎。孩子的想象力是人類進步的重要源泉，我們要相信孩子的想象力是天生的，而成年人的作用就是激活和呵護孩子的想象力，要讓他們知道世界是什麼樣的，還要讓他們有能力看到世界可能是什麼樣的。