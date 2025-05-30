適時出手穩經濟　阻負資產狂潮

中評社香港5月30日電／大公報報導，據中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑分析，近日老牌銀行傳出裁員消息，在社會引起巨大回響。涉事銀行成立近百年，歷史悠久，向來以“人情味”見稱，今次裁員不禁令人擔心憂慮銀行業若出現裁員潮，負資產狂潮或再次殺到。



香港樓價持續下滑，令不少業主陷入負資產的困局。根據金管局最新數據顯示，2025年首季本港住宅按揭貸款的負資產宗數達40741宗，較去年四季度的38389宗上升6.12%，創下自2003年底沙士以來的新高。樓市疲弱跡象明顯，若經濟未能回穩，或有更多市民難以應對按揭壓力，導致拋售潮，進一步拖低樓市，形成骨牌效應。



本港樓價已累跌近三成，銀主盤數量迅速攀升。截至4月底，中原地產獲銀主委托出售單位已突破400個，增至407個，創下自2007年有紀錄以來的新高。雖然目前銀主盤只占整體約3.5萬個二手放盤單位中的1.2%，但其突然激增的趨勢卻不可忽視。



除此之外，勞工市場壓力亦浮現。積金局統計顯示，2024年發出多達40萬張強積金欠款附加費通知書，主要涉及飲食、建造及零售行業。雇主欠供強積金，往往被視為企業財政狀況惡化的征兆。當愈來愈多企業未能負擔最基本的雇員保障，代表經濟基層已感受到壓力，失業問題亦可能進一步惡化。

