中國代表呼籲俄烏衝突當事方保持和談勢頭

5月11日，俄羅斯總統普京在莫斯科克里姆林宮舉行記者見面會。俄羅斯總統普京當地時間11日凌晨對媒體發表聲明，提議俄烏雙方於15日在土耳其伊斯坦布爾無條件重啟直接談判。（圖片來源：新華社） 中評社北京5月30日電／據新華社報導，中國常駐聯合國副代表耿爽29日在安理會審議烏克蘭問題時發言，呼籲俄烏衝突當事方保持和談勢頭。



耿爽說，近期俄烏雙方在土耳其伊斯坦布爾舉行直接談判，在換俘問題上達成共識。目前俄烏即將舉行第二輪直接談判。中方對這些積極進展表示歡迎，支持一切通向和平的努力。與此同時，戰事沒有停歇跡象，平民傷亡人數持續增加。這充分說明，烏克蘭危機涉及的矛盾錯綜複雜，解決起來不可能一蹴而就。



耿爽表示，衝突當事方應該展現政治意願，保持和談勢頭，通過對話協商解決危機的根源性問題，達成一個公平、持久、有約束力並被各當事方所接受的和平協議，最終實現政治解決。衝突當事方應該切實遵守國際人道法，在任何情況下都避免襲擊平民和民用基礎設施。雙方應共同努力採取積極舉措，推動戰場局勢早日降溫。國際社會特別是重要利益攸關方，應發出更多停火止戰、勸和促談的理性聲音，為推動危機政治解決創造有利條件。



耿爽說，中方在烏克蘭問題上的立場是一貫的、明確的。自危機爆發後，中方就主張對話談判、政治解決。中國同俄烏雙方均保持著溝通，一直致力於勸和促談。中方願繼續同全球南方國家和國際社會一道，為實現真正的和平發揮建設性作用。