陳文清出席安全事務高級代表國際會議

這是5月6日拍攝的俄羅斯首都莫斯科城市景觀。（圖片來源：新華社） 中評社北京5月30日電／據新華社報導，中共中央政治局委員、中央政法委書記陳文清28日在俄羅斯出席第十三屆安全事務高級代表國際會議並發表講話。126個國家和國際組織的代表參加會議。



陳文清說，習近平主席提出全球安全倡議，高舉合作、創新、法治、共贏的旗幟，為匯聚全球安全合力提供了重要指引。中國願與國際社會攜手踐行共同、綜合、合作、可持續的安全觀，共同應對各類風險挑戰，共同構建普遍安全的世界。



陳文清還分別出席了金磚國家、上海合作組織成員國代表團團長會晤，同部分與會國家代表團團長舉行雙邊會見，就加強國際安全合作，完善全球安全治理達成共識。



27日，陳文清與俄羅斯聯邦安全會議秘書紹伊古共同主持中俄執法安全合作機制第十次會議。



陳文清表示，5月上旬習近平主席與普京總統成功會晤，為下階段中俄關係發展擘畫新的發展前景。中方願同俄方一道落實好兩國元首重要共識，推動執法安全合作提質升級，為兩國發展振興和現代化建設注入強勁動力，積極落實全球安全倡議，為全球戰略穩定和國際關係民主化作出積極貢獻。



紹伊古說，習近平主席訪問俄羅斯並出席紀念蘇聯偉大衛國戰爭勝利80周年慶典，具有重要的雙多邊意義。俄方願與中方共同努力提升執法安全合作水平，有效維護兩國核心利益，為世界注入穩定性。