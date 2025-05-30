00後“印”出非遺新模樣

張宇博教小朋友體驗手工抄紙。（圖片來源：人民日報） 中評社北京5月30日電／據人民日報報導，在山西太原的一間非遺工坊內，張宇博和外公郭安民正專注地調墨、鏤刻、拓印——古法造紙與印刷的道道工序在他們手中井井有條。“手要穩，圖案才清晰。”張宇博邊操作邊向筆者介紹。他是非遺“鏤花模印”技藝的第十九代傳承人。這門技藝以麻紙、水墨、鏤花模印、綾面、古典裝幀形式、函套、書法、碑帖等傳統文化元素為載體，是集大成的綜合性印刷技藝，也是他將古籍保護帶入“新國潮”語境的創新嘗試。



“鏤花模印”技藝傳承久遠，誕生的年代最早可以追溯到春秋戰國時期。宋元以來，“鏤花模印”逐步從織物染織擴展到文字印刷，並在晉北一帶以及忻州、太原等地流傳至今。當前，它不僅能印刷年畫、窗花、門神等民間藝術品，也能印制字畫、書籍，印品更接近古籍原貌，且無污染、耐保存。



郭安民認為，傳統雕版印刷費時費工、精細度差；現代油墨印刷雖然效率高，但存在色彩失真、可能導致化學污染等問題，也不適用於古籍善本、書畫復制。為此，他從20世紀90年代便著手研發環保水性墨。2004年，他將傳統水墨與現代印刷工藝結合創立的“環保水墨印刷”技術獲得國家專利，為古籍保護開辟了新路徑。此後，他又將注意力投向麻紙——這種古老紙張以其“千年壽命”成為守護經典的理想載體。為了突破麻紙生產過程中氣味大、紙質粗的難題，他成立麻紙研究所，在保留“流抄法”等傳統技藝的同時，引入現代制漿工藝，令麻紙性質穩定、無黴變，紙張細膩挺括、可高精印刷。



張宇博努力學習、繼承並發展外公郭安民幾十年的研究成果。在張宇博看來，傳承不僅是重復這項技藝的操作，更是延續前人對文化的敬重與創新精神。如今，在張宇博和“鏤花模印”非遺工坊團隊手中，傳統技藝及其創新成果不再局限於博物館展陳或手工藝課堂，而是被用於製作各類作品和產品。例如開創我國“行書上碑”先河的《貞觀寶翰：晉祠之銘並序》、山西著名碑帖《絳帖》等典籍精品，都已被他們的團隊復刻並被中國國家版本館收藏。此外，湖南第一師範紀念館、貴州遵義會議會址紀念館、山西省博物院等也將他們的作品納入館藏或者作為展品。2010年，他們的作品作為山西省14項非遺之一亮相上海世博會。