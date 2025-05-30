富權：賴清德容忍“英系”也有美國因素？

中評社香港5月30日電／澳門新華澳報30日發表富權文章：賴清德容忍“英系”也有美國因素？以下為文章內容。



不少人在分析賴清德的“五二零”一周年講話，完全沒有提及兩岸關係，是由於受到美國直接或間接的壓力，不能在中美關稅談判期間以至是籌劃特朗普訪問中國之際，製造台海緊張氣氛而導致“攪禍”美國的部署，賴清德在“五二零”一周年講話中不能繼續宣示其“新兩國論”立場及為其“十七條措施”辯護的情況下，就乾脆一字不提兩岸關係的議題。但在特朗普強調“和平與統一”的壓力下，又不得不以接受親綠自媒體訪問的形式，提出“公司併購論”，而其骨子裡仍然是“新兩國論”。



而在前日召開的民進黨第二十一屆第六次中執會的補選一名中常委的議程中，作為主持會議的黨主席賴清德，竟然順應“英系”的訴求，同意推舉屬於“英系”的中執委陳淑樺為中常委，以填補屬於“英系”的中執委蘇治芬辭職的空缺，而不是按照去年中常委選舉中，因蘇治芬、洪申翰、陳亭妃、林宜瑾等四人同票，最後三席中常委以抽籤“四抽三”決勝負，未中籤而落敗的既屬“新潮流系”更是“新賴席”的林宜瑾“依序遞補”，這被視為賴清德向“英系”的讓步。



由此，人們又聯想到，白宮頗為欣賞蔡英文雖然拒絕承認“九二共識”卻採取不主動挑釁大陸的做法，對本來就是因為其“台獨工作者”而有所疑慮，上台後又不斷挑釁大陸，造成台海局勢緊張的賴清德，頗為不滿，因而近來採取了系列的“揚英抑賴”措施，包括當“國安會秘書長”吳釗燮的幕僚因涉嫌“間諜”而被拘捕，賴清德有意籍機整肅“英系”人馬時，“AIT”處長谷立言擲出一句“吳釗燮是我的老朋友”，而告“縮沙”。因此，賴清德今次處理中常委補選的做法，就被視為即使是在民進黨的黨內事務中，也要看在美國的面子上，寬待“蔡英文的人馬”。



而回想去年七月二十一日舉行的民進黨第二十一屆第一次“全代會”，“英賴大戰”的氣氛是何等的激烈。在會議之前，因為“英系大將”、前海基會董事長鄭文燦遭羈押，及民進黨予以停權三年的處分，及發生了系列對“英系”不利的事態，因而“賴系”清剿“英系”的傳聞就甚囂塵上。而蔡英文則以“迴避”的態度來因應之，在五月份民進黨地方黨部主委及黨代表改選時，蔡英文就未現身投票；作為民進黨的前黨主席及前台灣地區領導人的蔡英文，竟然缺席了這次“全代會”，卻在其個人社交平台上發文表示，“因為另有行程，所以不克出席”。同時她“祝福『全代會』順利圓滿，一起繼續為了台灣穩健向前”，簡單的發文中通篇沒有提到黨主席賴清德。在“全代會”後的由中執委選出中常委的投票階段，“親賴系”未如預期拿下七席，意外掉的一席更是賴清德嫡系、“新潮流系”子弟兵林宜瑾。因為鄭文燦系統此次納入“新潮流系”配票，廢票的手印正好畫押在呂林小鳳欄位，“新潮流系”林宜瑾又剛好少一票，兩件事一起看，合理推測跑票者就是呂林小鳳。分析其原因，並非衝著林宜瑾而來，而是鄭文燦系統及其背後的蔡英文發出對賴清德不滿的訊號。

