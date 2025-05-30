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特朗普會見鮑威爾　批不減息是錯誤決定
http://www.CRNTT.com   2025-05-30 11:19:50


　　中評社香港5月30日電／外電報導，美聯儲局主席鮑威爾在白宮會見美國總統特朗普，聯儲局表示，鮑威爾沒有討論對貨幣政策的預期，只是強調政策路徑將完全取決於即將到來的經濟信號。

　　白宮發言人表示，聯儲局的聲明內容屬實，但補充特朗普在會面時敦促鮑威爾降低利率。發言人引述特朗普在會上稱，不降低利率是一個錯誤的決定，令美國經濟在對中國及其他國家時處於不利地位。

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