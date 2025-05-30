美上訴法院暫時恢復特朗普全面關稅

中評社香港5月30日電／美國聯邦上訴法院週四（29日）批准特朗普政府的請求，暫時中止下級法院推翻特朗普大部分關稅措施的裁定。



钜亨網消息，特朗普政府稍早提交的一份法庭文件中表示，若聯邦上訴法院未能迅速暫停該裁決，將向最高法院尋求“緊急救濟”。



根據法院命令，聯邦上訴法院週四批准特朗普政府的請求，暫時中止美國國際貿易法院週三做出的裁定。該裁定原本叫停了特朗普對多數國家的關稅措施。



上訴法院在命令中指出，國際貿易法院週三晚間所做出的裁決“即日起暫緩執行，直至另行通知”，以便法院審理各方提交的相關動議文件。



此項暫緩裁定為特朗普政府爭取短暫的喘息空間，使其有機會進一步主張現行法律賦予總統單方面啟動全球關稅機制的權力。



不過，美國國際貿易法院的三位法官週三裁決指出，監管貿易是國會的職權，特朗普此舉逾越了總統的權力，並判定特朗普所提出的“對等關稅”及其他關稅均屬無效。



法官認為，特朗普引用的1970年代《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）並未授予總統如此無限制的關稅權力。



該裁決同時禁止特朗普政府在未來對相關關稅進行任何修改，並要求政府在10天內完成執行命令所需的調整。特朗普政府於該裁決公布後不久即提交上訴。