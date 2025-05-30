美聯邦法官叫停禁止哈佛大學招收國際學生政策

中評社北京5月30日電／美國馬薩諸塞州聯邦地區法院一名法官29日批准了哈佛大學對法院提出的發佈初步禁令請求，“叫停”特朗普政府取消哈佛大學招收外國學生資質的政策。



新華社報導，該法院法官艾莉森·伯勒斯當天就該案舉行聽證會。法院網站最新信息顯示，此前發佈的臨時限制令將繼續有效，待各方協商並提交提議供法官下一步審議之後，將發佈最終的初步禁令。



本月22日，美國國土安全部宣佈取消哈佛大學獲得的學生和交流學者項目資質，禁止該校招收國際學生。23日，哈佛大學就這一政策起訴特朗普政府。伯勒斯同日對特朗普政府針對哈佛的“國際禁招令”發出臨時限制令，要求在舉行聽證會之前“維持現狀”。



在29日聽證會舉行之前，美國司法部向法院提交了一份通知。根據這份顯示日期為28日、由美國國土安全部發給哈佛大學的通知，特朗普政府給予哈佛大學30天時間，對政府撤銷其招收外國學生和交流學者資格的政策提出異議。美國有線電視新聞網報導說，此舉是在法官介入後，特朗普政府試圖改變其在該事件上的強硬立場。



與此同時，美國政府仍在對哈佛施壓。總統特朗普28日說，哈佛大學的外國學生比例應限制在15%左右。同時，特朗普再次要求哈佛提交外國學生名單。



根據哈佛大學的數據，截至2023年秋季學期，國際學生佔該校學生總數的27%以上。目前，哈佛大學招收了近6800名國際學生和學者，他們來自140多個國家和地區，其中大多數在攻讀研究生課程。



取消招收國際學生資質是特朗普政府對哈佛大學進行打壓的最新舉措之一。此前，哈佛大學因拒絕了政府提出的對其管理結構、招聘及招生政策進行大幅改革的要求，數十億資金已遭到凍結。特朗普政府還威脅將撤銷哈佛的免稅地位，並對其發起多項調查。



特朗普再次入主白宮後，已經對美國多所高校“開火”，聲稱如果校方不調整政策，將面臨削減資金等後果。特朗普政府的主要要求包括根除“校園內的反猶主義”、廢除高校向少數族裔傾斜的多元化舉措等。美國輿論普遍認為，特朗普政府重點針對哈佛等高校，因為共和黨認為這些大學是左翼自由派或者民主黨的大本營。