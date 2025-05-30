美稱以方已接受臨時停火方案　哈馬斯仍未接受

中評社北京5月30日電／美國白宮官員29日說，以色列已接受美國提出的一項60天加沙地帶臨時停火方案。巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）高級官員當晚發表聲明說，哈馬斯已收到以色列對加沙地帶停火方案的回應，但該回應沒有考慮巴方要求。



新華社報導，白宮新聞秘書卡羅琳·萊維特當天對媒體表示，以色列已接受由美國中東問題特使威特科夫和總統特朗普提出的停火方案。相關討論仍在繼續，希望加沙地帶能夠停火。萊維特同時表示，據她所知，哈馬斯尚未接受該方案。



哈馬斯高級官員巴西姆·納伊姆29日晚發表聲明說，哈馬斯已收到以色列對威特科夫提議的回應。從本質上看，該回應意味著以方延續佔領，並繼續其殺戮和飢餓政策。以方回應沒有考慮加沙人民的任何要求，其中最重要的要求是停止戰爭和饑荒。儘管如此，考慮到加沙人民正在遭受戰爭，哈馬斯領導層正以負責任的態度研究如何回應該提議。



美國媒體援引美國和以色列消息人士的話報導，該停火方案包括60天的停火、哈馬斯釋放10名被扣押人員以及送回18名被扣押人員的遺體等內容。



以色列目前正持續推進在加沙地帶的軍事行動，而各方圍繞停火方案說法不一。威特科夫曾在26日否認哈馬斯已經接受其提出的加沙地帶停火方案。此前，多家媒體報導哈馬斯方面已同意威特科夫提出的停火方案。但按照以色列官員的說法，哈馬斯同意的停火方案不是威特科夫提出的方案。