美媒：高關稅讓美國從投資地變“風險源”

中評社北京5月30日電／新華社報導，美國彭博社網站日前刊登文章表示，美國政府試圖重塑全球貿易，改變此前亞洲出口型經濟體向美國出售商品、用利潤再投資美國資產的模式，把美國市場從全球投資地變成“風險源”。文章摘要如下：



本屆美國政府上台前，亞洲經濟體對美投資就出現了下降趨勢，現有跡象表明這一趨勢正在加速。日本最大的人壽保險公司正在尋找美國國債之外的投資替代品；澳大利亞一些金融機構也表態減少對美投資。



亞洲投資者有很多理由尋找美國資產的替代品：美國不斷增長的預算赤字、日益加劇的政治兩極分化以及對美國老舊基礎設施的擔憂等。美國動用金融武器制裁俄羅斯引發亞洲經濟體擔心美元資產是否安全。另外，國際評級機構下調美國主權信用評級也向市場釋放了不利於美國的信號。數據顯示，亞洲經濟體對美國的投資正在減少。



杜拜投資諮詢機構海灣分析創始人大衞·吉布森-摩爾表示，2008年國際金融危機暴露了美國市場的脆弱性和風險。過去十年，亞洲主權財富基金、機構投資者等逐漸對投資組合進行再平衡，減少對美國資產的過度依賴。而當下美國政府濫施關稅加重了亞洲經濟體的擔憂。吉布森-摩爾表示，美國政府政策不確定性加劇市場擔憂，讓美國市場變成動蕩之源。



瑞士投資管理公司貝爾福資本集團首席投資官史蒂夫·阿蘭·勞倫斯也表示，美國關稅措施和政策波動正重塑市場對風險的評估。