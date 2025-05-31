5月30日外交部例行記者會全文

外交部發言人林劍（中評社 海涵攝） 中評社北京5月31日電（記者 海涵）外交部發言人林劍5月30日主持例行記者會並回答中外記者提問，以下是問答全文：



總台央視記者：今天上午，王毅外長在香港出席了國際調解院公約簽署儀式。發言人能否進一步介紹有關情況？



林劍：今天上午，國際調解院公約簽署儀式在中國香港舉行，中共中央政治局委員、外交部長王毅出席並致辭。33個國家的代表簽署公約，成為國際調解院創始成員國。此外，還有50多個國家和近20個國際組織高級別代表出席並見證儀式。



國際調解院作為國際法治領域的創新之舉，在國際關係史上具有重要意義，填補了國際調解領域機制的空白，為完善全球治理提供了重要法治公共產品。調解院的成立踐行了《聯合國憲章》的宗旨原則，蘊含著和合共生的文明智慧，彰顯了兼容並蓄的法治文明。



王毅外長在致辭中表示，中方始終主張以互諒互讓精神處理分歧，以對話協商方式凝聚共識，以合作共贏態度促進發展，以面向未來眼光解決問題，積極探索中國特色熱點問題解決之道。希望各方秉持《聯合國憲章》宗旨，弘揚和解合作和諧，堅持公平公正公道，倡導共商共建共享。



經過公約談判國協商決定，香港將成為國際調解院總部所在地。香港法治高度發達，兼具普通法系和大陸法系優勢，在國際調解方面具有得天獨厚的條件。中方期待各簽署國盡快批准《公約》，歡迎更多國家加入，推動國際調解院為和平解決國際爭端發揮積極作用。