蘇丹喀土穆州霍亂疫情兩天致70人死亡

中評社北京5月30日電／蘇丹喀土穆州衞生部29日通報，過去兩天，該州累計新增霍亂感染病例2119例，其中死亡70例。



新華社報導，喀土穆州衞生部29日發佈的流行病學報告顯示，該州27日新增霍亂感染病例1177例，其中死亡45例；28日新增霍亂感染病例942例，其中死亡25例，感染和死亡人數均有所下降。89%被隔離的病人正在康復中。



喀土穆州衞生部突發衞生與流行病控制總局局長穆罕默德·提賈尼29日表示，此次霍亂疫情源於喀土穆州環境惡化及恩圖曼市水污染。目前喀土穆州衞生部正通過排查病例、保障清潔水源、增加藥品供應等措施應對霍亂疫情，爭取在未來幾天內大幅降低霍亂感染率。



據蘇丹媒體報導，5月以來，喀土穆州尤其是恩圖曼市的發電站等民用設施多次遭襲，導致該州大片地區水電中斷長達十余天，居民被迫直接飲用井水或尼羅河水。



2024年7月，蘇丹爆發新一輪霍亂疫情。蘇丹衞生部本月27日說，該國多個州霍亂疫情加劇，過去一周內累計新增霍亂感染病例2729例，其中死亡172例，90%的新增感染病例集中在喀土穆州。



2023年4月，蘇丹武裝部隊與蘇丹快速支援部隊在首都喀土穆爆發武裝衝突，戰火隨後蔓延至其他地區。持續衝突及其引發的嚴峻人道主義狀況以及季節性暴雨引發的洪災導致霍亂、登革熱等傳染病在蘇丹大規模傳播。