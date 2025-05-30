吳子嘉轟賴清德“亂搞”：民進黨2026必敗

中評社台北5月30日電／賴清德上任已滿周年，各種民調多半顯示其滿意度下降、不滿意度上升，內憂外患挑戰多。美麗島電子報董事長吳子嘉日前罕見狂批賴清德，轟賴大罷免玩過頭，“亂搞”、“台灣整個垮了”、“仇恨分割”，更預言，下半年賴清德會倒霉。民進黨在2026年地方選舉一定慘敗，“連南二都（台南、高雄）都不一定會贏”。



中時新聞網報導，吳子嘉28日在政論節目《董事長開講》中罕見激動批賴清德。他說，台灣下半年環境一片哀鴻遍野，“爆掉”、“台灣整個垮了”，然而賴清德還在亂搞， 若罷免未過半、全盤皆輸，民調直落，到時候2026選舉時，南二都被國民黨拿下其中一席，“那賴清德怎麼辦？下半年就是賴清德倒霉的時候。”



吳子嘉轟，大罷免不斷刺激人與人之間的仇恨，賴清德“玩大罷免玩到有點過頭”，但這種氛圍下反而國民黨會更加團結，“南二都若敗掉一個地方，賴清德就要辭掉黨主席，不是開玩笑。”



吳子嘉批，賴清德“玩大罷免玩到有點過頭”，若要在2028年爭取連任，也會相對困難，甚至會像陳水扁當年的情況，（民進黨）整個開始崩盤。至於2028年“總統”大位，吳子嘉直言，藍營“誰來選都會當選”，因特朗普關稅發威、台灣一片哀鴻遍野，“經濟上崩盤、政治上混亂、對內仇恨分割”。