陳曉鋒答中評：調解院落戶香港有三大優勢

香港選舉委員會委員、港區全國青聯委員陳曉鋒（中評社資料圖） 中評社香港6月1日電（記者 段曉魯）《關於建立國際調解院的公約》簽署儀式5月30日在香港舉行，國際調解院正式落戶香港。香港選舉委員會委員、港區全國青聯委員陳曉鋒接受中評社採訪表示，香港作為國際調解院總部，具備三大核心優勢，同時香港可從三方面強化國家戰略角色，為香港在解決國際爭議中貢獻中國力量。



陳曉鋒說，香港作為國際調解院總部，具備三大核心優勢。



一、“一國兩制”的法治兼容性。香港普通法體系與國際規則高度接軌，且受憲法和基本法雙重保障，能有效銜接不同法系。中央完善選舉制度後，香港憲制秩序更加穩固，“愛國者治港”原則確保了法律執行不受外部干擾，為國際調解院提供政治穩定性和司法公信力。例如，香港法院執行外國仲裁裁決的成功率居全球前列，司法獨立性獲國際認可。



二、戰略區位與專業服務集群效應。香港毗鄰粵港澳大灣區，可與前海深港國際法務區、大灣區仲裁聯盟形成“調解－仲裁－訴訟”閉環。調解院總部設於法律服務核心區（如舊灣仔警署周邊），與國際仲裁中心、海事法庭形成協同，吸引全球律所、調解機構設立分支，打造法律服務產業鏈。



三、“去霸權化”的國際認受性。國際調解院明確禁止單邊制裁和武力威脅，調解員遴選兼顧法系平衡，打破英美法系壟斷。香港作為總部，可推動以人民幣結算爭端，並聯合67個簽約國建立執行威懾機制，此舉既服務人民幣國際化戰略，也增強發展中國家對香港法治的信任。

