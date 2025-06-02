何建宗答中評：調解院為全球注入穩定力量

一國兩制青年論壇創辦人兼主席，特首政策組專家組成員何建宗 中評社香港6月2日電（記者 段曉魯）5月30日，《關於建立國際調解院的公約》簽署儀式在香港舉行，國際調解院正式落戶香港。一國兩制青年論壇創辦人兼主席，特首政策組專家組成員何建宗接受中評社採訪時表示，現時複雜多變的國際環境，使地緣政治緊張，國際經貿商事屢有糾紛，透過國際調解院成立，香港可以推動就國家與國家之間爭議，以及企業商業糾紛，進行調解，為全球注入穩定力量，推動全球合作和發展。



何建宗表示，香港在“一國兩制”原則下，有國家的堅定支持，也保持普通法體系，與國際法律制度無縫銜接。另外，香港在“十四五”規劃中，定位為亞太區國際法律及爭議解決中心，積極在區內和全球推動調解服務。而香港擁有高度專業化的法律服務人才，香港國際仲裁中心等機構多年來處理了來自世界各地不同調解案件，顯示其國際認受性，造就了香港擁有獨特優勢，設立國際調解院。



何建宗表示，由中國等19個國家共同發起組建的國際調解院正式成立，簽署公約的各國和國際機構一致同意將總部設在香港，意義重大而深遠。現時複雜多變的國際環境，使地緣政治緊張，國際經貿商事屢有糾紛，透過國際調解院成立，香港可以推動就國家與國家之間爭議，以及企業商業糾紛，進行調解，貢獻香港力量，有助中國推動一向主張和平外交政策，履行《聯合國憲章》精神，以調解和平方式解決國際爭端，為全球注入穩定力量，推動全球合作和發展。



關於特區政府將如何利用好這次契機，培育更多的法律人才，何建宗表示，開設“香港國際法律人才培訓學院”，聯合內地及國際高校開設調解專業課程，強化實務能力培養。此外，設立專項獎勵基金或榮譽稱號，表彰和激勵在國際調解、法律服務等領域表現突出的法律人才，為他們提供職業發展通道；吸引全球頂尖法律人才來港執業；推動粵港澳大灣區法律人才資格互認。