中評觀察：提升的士服務質量保障乘客利益

香港特區行政長官李家超（中評社 段曉魯攝） 中評社香港6月2日電（記者 段曉魯）日前，香港特區行政長官李家超出席行政會議前見記者時表示，社會有很多對的士服務的負面評價和意見，的士業要重視，的士服務要提升，的士車隊的制度是提升服務的重要部分，經過有效的車隊管理提升的士的整體服務。筆者認為，香港的士司機的素質參差不齊，缺乏有效管理，特區政府需增設一些的士服務的課程，並且實行的士服務的評分制度，避免的士服務出現宰客、拒客等問題。



李家超表示，社會有很多對的士服務的負面評價和意見，的士業要重視，的士服務要提升。的士車隊的制度是提升服務的重要部分，經過有效的車隊管理提升的士的整體服務。現時有車隊正進行初步營運，乘客反應正面，落實車隊的工作要抓緊做實。我見到有良好態度的的士司機，但亦有個別司機的服務被投訴。除了政府依法、依機制處理外，司機亦應該自我改善，不應該讓少數人影響主體有心改善的的士司機。



李家超強調，今屆政府有決心改革多年累積下來的問題，立法規管點對點車輛服務，包括提升的士和出租車的合法網約服務。業界應該理性多提意見，避免議題被騎劫。理性的意見有助運輸及物流局充分吸納在建議內，亦有利諮詢工作和立法會的審議，以制訂規管點對點車輛的法律制度和執行機制。



本港的士服務的問題備受社會關注，部分的士服務出現宰客、拒客等問題，部分的士司機也出現與乘客因車資出現的矛盾。香港的士作為重要的本地交通工具之一，這些行為大大的影響了乘客切身利益及乘車體驗，也影響了香港的士業的聲譽，更有很多外地遊客產生了對香港的士的負面印象。



香港大多數的士司機是自由職業，他們通過向個人或是車行購買的士的營業權，所以的士司機的素質參差不齊，沒有一個機構及公司能夠有效進行管理，大部分的的士司機透過駕駛考試就可以拿到正式營業執照，而對如何進行規範的的士服務卻沒有受到訓練。特區政府可以在的士司機獲取營業執照之後，加開一些的士服務的課程，教授一些帶人接客的禮儀，並且實行的士服務的評分制度，對於多次受到顧客投訴的的士司機給予停牌的處罰，對於一些評分高的的士司機可以給予適當的獎勵，如油費優惠、稅務減免等。這樣就可以避免的士司機素質的參差不齊的情況出現，提升整體的士服務的水平，同時也要表現好的的士司機感受到成就感。



此外，特區政府應該規定每一輛的士加裝GPS定位系統以及車內的攝像儀，這樣如果有出現拒客、宰客、繞路的情況乘客可以透過這些設備進行投訴，同時這也保護了的士司機的權益，如果出現與乘客糾紛的情況，的士司機有證據去進行反駁、申訴。的士行業的發展影響每一個人，無論是本地乘客或者外地乘客，如果他們都對香港的士服務業有正面印象，這無疑是對香港國際形象增光。