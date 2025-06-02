羅祥喜：論兩岸關係低潮下的媒體擔當

中國評論通訊社總編輯羅祥喜（中評社 海涵攝） 中評社北京6月2日電（記者 海涵）中國評論通訊社總編輯羅祥喜5月29日在京出席第六屆兩岸媒體人峰會並發言。他表示，當前兩岸關係下，更加需要客觀理性的傳播，更加要堅持守護和平、傳播善意的立場，更加要大力鼓勵支持兩岸Z世代媒體人對話。



羅祥喜表示，在過去幾十年的兩岸關係發展過程中，兩岸媒體和媒體人發揮了重要作用，是兩岸關係發展的先行者、見證者和推動者。在兩岸交流受阻、台海局勢愈趨複雜嚴峻的今天，兩岸媒體和媒體人的交流互動更顯重要。羅祥喜就兩岸關係低潮下的媒體擔當談了三點看法：



第一，當前兩岸關係下更加需要客觀理性的傳播。



羅祥喜說，當前的台海局勢可以說是複雜嚴峻，兩岸官方互信缺失，民間交流受阻，台灣不少從事兩岸交流合作的人士或團體陷入寒蟬效應，不僅可能造成兩岸誤解與隔閡的加深，甚至可能產生誤判、衝突和危機。兩岸媒體在這個時候，不但不能隨波逐流、火上加油，而且應當成為壓艙石和穩定器，努力維繫兩岸社會的理性對話，積極傳播兩岸正能量聲音，促進兩岸的交流合作。



第二，媒體必須堅持守護和平、傳播善意的立場。



羅祥喜表示，面對嚴峻的形勢，我們首先要堅定信念，堅守兩岸關係和平發展的立場。歷史告訴我們，對抗和衝突沒有贏家，和平合作才符合兩岸同胞的根本利益。雖然當前困難重重，但越是困難，我們越要保持定力。媒體人應該向社會傳遞這樣的信息：“兩岸和平就像空氣、陽光和水一樣珍貴，我們要共謀和平、共護和平、共享和平”，衹有堅持不懈奏響和平發展主旋律，兩岸關係才有轉圜的希望。