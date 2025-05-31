張榮恭答中評：新媒體有助兩岸青年相互理解

張榮恭接受採訪。（中評社 劉璐璐攝） 中評社北京5月31日電（實習記者 劉璐璐）以“十年同心·共繪未來”為主題的第六屆兩岸媒體人峰會29日在北京舉行。期間，中國國民黨中央評議委員會主席團主席、梅花媒體集團總顧問張榮恭回答中評社記者提問時表示，兩岸青年可以通過新媒體加強交流，用輕鬆愉悅的方式推進兩岸理解。



中評社記者提問說，兩岸青年對新媒體都有很大熱情，許多青年積極投身於其中，如何看待新媒體時代的兩岸青年交流？



張榮恭表示，過去青年是媒體的受眾，但現在有了新媒體和自媒體，青年本身就可以成為媒體，他們自己不只是媒體受眾，自己就是傳播者。兩岸青年之間舉行多種形式的短視頻合作、比賽等，這是未來應該重點推進的工作。我們可以通過新媒體方式讓青年們以輕鬆愉快的心情參與兩岸之間的交流。



談及新技術發展為兩岸交流帶來的新機會，張榮恭表示，短視頻等新技術形式讓兩岸青年透過平台渠道瞭解兩岸的新聞，這在幾年前傳統媒體時代是無法想象的。新媒體、自媒體讓兩岸的年輕人都能參與，促進雙方感情交流，形成時代合力，振興中華。張榮恭希望兩岸青年可以在媒體領域形成合力，多交流、多走動，讓青年們參與到促進兩岸交流發展的實踐中。