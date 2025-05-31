沙利文：美國“一中政策”奇怪但管用應維持

沙利文稱，美國的“一中政策”很奇怪但管用，應當維持下去 芝委會視頻 中評社華盛頓5月30日電（記者 余東暉）拜登時期的美國安顧問沙利文稱，美國的“一個中國政策”很奇怪，但過去幾十年對維持台海和平穩定是管用的。現在問題是，這種複雜而矛盾的公式還能否維持？他認為，應當維持美國的“一中政策”和“戰略模糊性”，通過外交與北京謹慎處理台海形勢。



沙利文29日傍晚在芝加哥全球事務委員會就“美國外交政策在國內的回響”與該會首席執行官達爾德展開對話。其中一個話題是：在特朗普政府試圖通過關稅手法與中方達成交易時，台灣問題如何演變？



沙利文說：幾十年來，美國對台灣的政策非常奇怪。美國的“一個中國”政策的說法讓人覺得費解。就像多重矛盾交織，再加上“戰略模糊性”。這很奇怪，為什麼美國處於這種立場？然而，它管用了幾十年；它使台灣海峽兩岸的基本和平與穩定得以維持；它防止了戰爭。問題是，這種公式能否繼續堅持下去？



沙利文認為，美國有責任繼續這種奇怪的政策。維持“一個中國政策”；保持“戰略模糊”；通過防衛武器保持對台灣的支持，加強其威懾力；保持與北京的外交渠道，非常謹慎地處理台海形勢。他稱，美國反對任何一方單方面改變現狀，因此拜登一再表示，美國不支持“台獨”，也不支持大陸有損穩定的脅迫活動，並加以回擊。