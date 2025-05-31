中評現場：兩岸視聽交流合作論壇舉辦

中華廣播影視交流協會理事長李秋芳。（中評社 劉璐璐攝） 中評社北京5月31日電（實習記者 劉璐璐）5月30日下午，第二屆海峽兩岸中華文化峰會兩岸視聽交流合作分論壇於北京·中國職工之家舉行。來自兩岸廣電視聽行業的專家聚焦兩岸視聽文化融合發展主題，共同探討人工智能等科技新成果賦能行業、兩岸新媒體發展趨勢，探索視頻發展新未來。論壇由中華廣播影視交流協會副理事長燕旎主持。



中華廣播影視交流協會理事長李秋芳在致辭中表示，兩岸同根同文，情感共鳴。進入廣電網絡信息化的新紀元，兩岸視聽業聯合策劃、協同拍攝，打造受眾影響力品牌，構建視聽消費新場域，形成現象級傳播效應。30多年來，秉持“兩岸一家親”的理念，中華廣播影視交流協會與台灣中華廣播電視節目製作商業同業工會緊密攜手，為兩岸視聽業交流合作牽線搭橋。兩岸視聽業的交流合作，使台灣受眾逐漸感受到大陸的新變化，詮釋著兩岸共享中華文化的視聽生活。她強調，兩岸同胞視聽文化交流發展的潮流勢不可擋。兩岸同胞唯有認同中華文化並進行創造性轉化、創新性發展，才會共同看見和擁有更大的世界。大陸視聽業基礎雄厚，發展動能充沛，全媒體產業布局完整，視聽傳播矩陣優勢明顯，視聽消費市場規模巨大，為海峽兩岸視聽業融合發展提供了廣闊的空間。相信只要兩岸視聽業同仁懷揣中華文化自信，同心攜手，務實行動，必使中華文化煥發出數字智能時代的新光彩。



台灣中華廣播電視節目製作商業同業公會創會理事長汪威江致辭稱，兩岸影視產業製作與行銷精英群賢畢至，互展所長，同修心得，共謀商機。此次論壇台灣同業參會人數高達50餘位，可見大家對平台活動的重視以及對交流的渴望。相信通過專業的知識經驗交流，所有參會朋友都能有所收益，為兩岸視聽產業的未來扎下更堅實的基礎。兩岸政治氛圍延續不佳之氣，兩岸視聽同業更應責無旁貸的將共有的中華文化在視頻節目作品中充分的展現。



分論壇特別舉辦專題發言環節，12位來自兩岸的業界代表分別就加強兩岸視頻交流與合作、中華傳統文化的全民共創與傳播等議題進行分享交流。



