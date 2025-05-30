日美貿易談判艱難推進

中評社北京5月30日電／日本經濟再生大臣赤澤亮正29日啟程赴美，在華盛頓與美方官員展開第四輪日美關稅談判。在前三輪談判未能彌合分歧的情況下，日方表示，將爭取6月中旬在加拿大舉行七國集團（G7）峰會期間與美方就關稅問題達成協議。不過，此間專家認為，日方在汽車產業等領域不願讓步並謀求美方取消相關關稅措施，顯示雙方分歧依然巨大，關稅談判要在短期內取得重大突破仍面臨重重困難。



三輪談判進展甚微



新華社報導，日美關稅談判此前已舉行三輪。首輪談判中，美國總統特朗普親自出馬；第二輪談判中，美國財政部長貝森特等多名高官出席；本月24日在美舉行的第三輪談判中，貝森特缺席。赤澤亮正在第三輪談判結束後的新聞發佈會上表示，還不能說日美之間分歧已經縮小。媒體由此推測，談判未能取得實質性進展。



日本野村綜合研究所經濟學家木內登英26日發表署名文章說，從三輪談判美方出席人員可以看出，美方的談判熱情正在下降。



日本無限合同會社首席經濟學家田代秀敏在接受記者採訪時說，特朗普政府最初以為日本會順從地接受美方所有要求，但是赤澤亮正和日本財務大臣加藤勝信多次強調不會改變要求美方撤銷這些關稅的立場，特朗普政府逐漸認識到日方不會輕易就範。



日本《讀賣新聞》日前發表社論說，日方要求美方撤銷的不僅是“對等關稅”，還包括汽車和鋼鋁關稅，而美方態度是維持“對等關稅”中向幾乎所有國家和地區徵收10%的“基準關稅”，不談針對汽車等行業的加徵關稅問題。



由此可見，日美雙方談判目標有相當差距，達成協議困難重重。

